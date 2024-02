marktbericht Starke Kursgewinne erwartet Fällt heute das Rekordhoch im DAX? Stand: 02.02.2024 07:43 Uhr

Der DAX liegt zum Wochenschluss in Lauerstellung unter seinem Rekordhoch bei 17.003 Punkten. Die Chancen für einen neuerlichen Angriff auf die Bestmarke sind über Nacht deutlich gestiegen.

Gute Vorgaben aus dem US-Technologiesektor sorgen auch am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss für gute Stimmung. Der DAX dürfte zum Handelsstart einen Satz nach oben machen, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent höher bei 16.988 Punkten.

Damit bahnt sich ein neuerlicher Angriff auf das Rekordhoch bei 17.003 Punkten an. Im Januar war der DAX bereits dreimal knapp an seiner Bestmarke aus dem Dezember gescheitert, zuletzt am Dienstag, als er bis auf 17.000 Zähler zulegen konnte. Aus technischer Perspektive ist der Weg Richtung Rekordhoch frei. Sollte der DAX es bezwingen, würde er damit eines der besten Kaufsignale der Technischen Analyse senden.

Rückenwind für die DAX-Kurse kommt zum Wochenschluss aus dem US-Technologiesektor. Nach US-Börsenschluss hatten Meta und Amazon ihre Bücher geöffnet und mit ihren Ergebnissen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das sorgt für deutlich steigende US-Futures, vor allem beim Nasdaq 100.

Im regulären Handel an der Wall Street gestern Abend haben die US-Börsen ihre Vortagesverluste wieder wettmachen können. Der Dow Jones Industrial schloss sogar erstmals in seiner rund 140-jährigen Geschichte über 38.500 Punkten. Der Schreck über die wohl auch im März noch unverändert hohen Leitzinsen scheint erst einmal verdaut.

Zum Handelsschluss stand beim Dow ein Plus von 1,0 Prozent auf 38.519 Punkte. Der S&P 500 erholte sich am Donnerstag um 1,3 Prozent auf 4.906 Stellen. An der technologielastigen Nasdaq-Börse legte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,2 Prozent auf 17.344 Zähler zu.

Die asiatischen Börsen können von den guten Vorgaben von der Wall Street und den positiven Ergebnissen im US-Technologiesektor nur teilweise profitieren. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei hat sich soeben mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 36.158 Punkte ins Wochenende verabschiedet. Dagegen geht es an der Börse in Shanghai kräftig nach unten, aktuell steht ein Minus von 2,4 Prozent zu Buche.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar leichte Schwächen. Parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0881 Dollar an. Am Nachmittag dürfte dann der US-Arbeitsmarktbericht für Januar noch vor Wall-Street-Eröffnung für frische Impulse an den Devisen- und Aktienmärkten sorgen.

Im DAX rückt zum Wochenschluss die E.ON-Aktie in den Fokus. Der Energieversorger hat 2023 die eigenen Prognosen geschlagen. Darüber hinaus übertraf er mit seinem um Sondereffekte bereinigten Gewinn die Markterwartungen. Der bereinigte Konzernüberschuss belief sich 2023 laut vorläufigen Zahlen auf 3,1 Milliarden Euro - nach 2,7 Milliarden im Vorjahr.

Für eine positive Überraschung sorgte auch Mercedes-Benz. Der Autobauer Mercedes-Benz hat im abgelaufenen Jahr deutlich mehr aus dem operativen Geschäft herausgeholt als erwartet. Der operative Mittelzufluss aus dem Industriegeschäft (Free Cash-flow) lag 2023 bei 11,3 Milliarden nach 8,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Free Cash-flow erfreut sich am Kapitalmarkt zunehmender Aufmerksamkeit, weil er weniger von Bilanzierungsregeln verzerrt wird als das Ergebnis.

Die Aktionäre des Industriekonzerns Thyssenkrupp treffen sich heute (10 Uhr) in Bochum zu ihrer Jahreshauptversammlung. Es ist das erste Aktionärstreffen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Miguel López, der im Juni vergangenen Jahres das Ruder übernommen hatte. Außerdem ist es die erste Präsenz-Hauptversammlung des Traditionskonzerns nach der Corona-Pandemie.

Eine ungetrübte Kauflaune der Verbraucher im wichtigen Weihnachtsgeschäft haben Amazon ein Quartalsergebnis über Markterwartungen beschert. Anlässlich der Rabattaktionen "Black Friday" und "Cyber Monday" haben Kunden bei dem Online-Händler mehr als eine Milliarde Artikel bestellt - mehr als je zuvor. Dadurch stieg der Konzernumsatz um 14 Prozent auf 170 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von gut elf Prozent gerechnet.

Dank robuster Werbeeinnahmen hat der Internet-Konzern Meta seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal überraschend stark um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn lag mit 5,33 Dollar je Aktie ebenfalls über den Prognosen. Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums will Meta erstmals eine Dividende von 0,50 Dollar je Aktie ausschütten und weitere Anteilsscheine im Volumen von 50 Milliarden Dollar zurückkaufen.

Nach vier Quartalen mit Umsatzrückgängen hat sich das Geschäft von Apple wieder leicht erholt. Dies verdanke sein Unternehmen dem Erfolg der neuesten iPhone-Generation, so Firmenchef Tim Cook. Der Konzernumsatz stieg überraschend deutlich um zwei Prozent auf 119,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn übertraf mit 2,18 Dollar je Aktie ebenfalls die Markterwartungen. Das wichtige China-Geschäft enttäuschte dagegen erneut.