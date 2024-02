marktbericht Kursverluste erwartet Fed drückt DAX ins Minus Stand: 01.02.2024 07:49 Uhr

Die enttäuschten Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dürften den DAX zum Handelsstart ins Minus drücken. Vielleicht sorgt aber die Berichtssaison für neue Impulse.

Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und dürfte heute auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eintrüben. Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger auf 16.850 Punkte.

Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 16.904 Punkten geschlossen. Wie schon am Vortag waren die 17.000 Punkte, die der DAX im Dezember erstmals knapp übertreffen konnte, im Tagesverlauf eine zu hohe Hürde. Erneut drehte der deutsche Leitindex wenige Punkte darunter ab.

Nach DAX-Handelsschluss hatten die Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Geldpolitik gelenkt. Nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen hatte, sagte Fed-Präsident Jerome Powell dass eine Zinssenkung bereits im März unwahrscheinlich sei - für viele Marktteilnehmer eine Enttäuschung. Schließlich war die Spekulation auf frühe Zinssenkungen zuletzt ein wesentlicher Kurstreiber gewesen.

"Wir haben unsere Prognose für die erste Zinssenkung von März auf Mai verschoben", schrieben die Analysten von Goldman Sachs in einer Kundenmitteilung. "Wir rechnen jedoch weiterhin mit fünf Zinssenkungen im Jahr 2024 und drei weiteren im Jahr 2025, da wir davon ausgehen, dass die Kerninflation in diesem Jahr mindestens einige Zehntel unter die mittlere FOMC-Prognose fallen wird."

Neben der Geldpolitik bleibt die Bilanzsaison im Fokus der Anleger. Nach US-Börsenschluss werden heute die drei Tech-Schwergewichte Amazon, Apple und Meta ihre Bücher öffnen. Auch in Europa steigt mittlerweile die Dichte der Unternehmensberichte.

So präsentierte am Morgen die Deutsche Bank ihre Jahresbilanz: Unter dem Strich blieb 2023 ein Nettogewinn von 4,21 Milliarden Euro, ein Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zu 2022. Analysten hatten aber mit deutlich weniger gerechnet. Damit schloss die Deutsche Bank inzwischen das vierte Jahr in Folge mit einem Gewinn ab. Das Vorsteuerergebnis nahm im Vergleich zu 2022 um zwei Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Der Vorstand plant weitere Einsparungen und will dazu 3.500 Arbeitsplätze abbauen.

An der Wall Street hatten Powells Aussagen gestern für Ernüchterung gesorgt: Der Dow Jones, der zum Handelsstart noch auf eine Bestmarke knapp unter 38.600 Punkten gestiegen war, beendete den Tag mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 38.150 Zählern. Für den zu Ende gehenden Januar ergibt sich damit ein Plus von 1,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,6 Prozent auf 4.846 Punkte und der Nasdaq-100-Index 1,9 Prozent auf 17.137 Punkte.

Für beide bedeutet das ein Plus im Januar von jeweils etwas unter zwei Prozent. Im vergangenen Jahr hatte sich vor allem der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex um Längen besser geschlagen als der Dow.

Auch in Japan reagierten die Investoren enttäuscht auf die geplatzten Zinshoffnungen. Der Nikkei büßte 0,8 Prozent auf 36.011 Punkte ein. Die Börse in Shanghai legte dagegen um 0,2 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,7 Prozent.

Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers hat im ersten Quartal 2023/24 die Erwartungen der Analysten erfüllt und sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen. Der Umsatz stieg zwischen Oktober und Dezember auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent auf 5,18 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um acht Prozent auf 742 Millionen Euro. "Mit einem Wachstum auf breiter Basis sind wir gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Vorstandschef Bernd Montag. Der Nettogewinn trat mit 432 (Vorjahr: 426) Millionen Euro aber auf der Stelle.

Adidas hat im abgelaufenen Jahr wider Erwarten schwarze Zahlen geschrieben und den Umsatz gehalten. Das Betriebsergebnis habe nach vorläufigen Zahlen bei 268 (2022: 669) Millionen Euro gelegen. Das Weihnachtsgeschäft sei besser gelaufen als gedacht, sagte er, ebenso wie der Ausverkauf von "Yeezy"-Schuhen aus der beendeten Partnerschaft mit dem US-Rapper "Ye" (Kanye West). Den Rest der Sneaker schreibt Adidas nun doch nicht ab, sondern will ihn 2024 zumindest kostendeckend verkaufen. In Euro gerechnet ging der Umsatz um fünf Prozent auf 21,4 Milliarden Euro zurück.

Der US-Chiphersteller Qualcomm hat im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Zudem wurde mit Samsung die weltweite Lieferung von Chips für das Handy-Spitzenmodell Galaxy S24 vereinbart. Der Konzern wies für sein erstes Geschäftsquartal (per 24. Dezember 2023) einen Umsatzanstieg um fünf Prozent auf 9,94 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten im Schnitt 9,52 Milliarden erwartet. Für das laufende Quartal wurde ein Gewinn vorhergesagt, der leicht über den Schätzungen der Experten liegt.