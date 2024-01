marktbericht Vor Fed-Zinsentscheid DAX behält Rekordhoch fest im Visier Stand: 31.01.2024 07:44 Uhr

Nach dem verpassten Rekordhoch am Vortag bleibt der DAX zur Wochenmitte auf dem Sprung Richtung 17.00-Punkte-Marke. Experten zufolge ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der DAX eine neue Bestmarke aufstellen kann.

Der DAX bleibt zur Wochenmitte unter der 17.000-Punkte-Marke in Lauerstellung. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 16.963 Stellen. Gestern hatte der DAX ein neues Rekordhoch noch verpasst: Kurz nach Handelsstart legte er bis auf 16.999 Punkte zu - und verfehlte damit seine alte Bestmarke bei 17.003 Zählern denkbar knapp.

Einigen Experten zufolge ist es aber nur noch eine Frage der Zeit, wann der DAX sein Rekordhoch bei 17.003 Punkten einstellen wird. In der vergangenen Woche hatte das deutsche Börsenbarometer den letzten Widerstand auf seinem Weg dorthin beiseite geräumt. Mit einem Anstieg über das alte Rekordhoch würde der DAX ein frisches Kaufsignal senden, bei 17.300 Punkten wäre dann der nächste Anlaufbereich.

Von der Wall Street kommen gemischte Vorgaben für den DAX-Handel. So schloss der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,3 Prozent fester bei 38.467 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab hingegen 0,1 Prozent auf 4.924 Zähler nach, und der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,8 Prozent auf 15.509 Stellen. Dow und S&P 500 konnten im frühen Handel ihre Rekordstände noch um ein paar Punkte verbessern.

Nach US-Börsenschluss rückten dann die US-Tech-Werte in den Fokus, mit Alphabet und Microsoft gewährten gleich zwei Big Techs Einblick in ihre Bücher. Während Microsoft vom KI-Boom profitieren konnte, litt Alphabet unter der Zurückhaltung der Werbekunden. "Nun kommt es auf die weiteren Big Techs an", betont IG-Analyst Christian Henke. "Jegliche Enttäuschungen könnten beim Nasdaq eine Korrektur auslösen." In den nächsten Tagen stehen Zahlen von Apple, Amazon und Meta auf der Börsenagenda.

Wie es an den Börsen weitergeht, hängt allerdings nicht nur vom weiteren Verlauf der (Tech-)Berichtssaison ab, sondern auch von der Geldpolitik. Heute Abend verkündet die US-Notenbank Federal Reserve ihre nächste Leitzinsentscheidung. Analysten rechnen damit, dass die Federal Reserve den Leitzins unverändert bei der derzeitigen Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen wird.

Spannend dürft aber die anschließende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell werden. Anleger erhoffen sich dabei erste Hinweise darauf, wann die Zentralbanker voraussichtlich mit Zinssenkungen starten werden.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Morgen auf keine gemeinsame Richtung einigen können. Der japanische Leitindex Nikkei hat den Handel in Tokio soeben mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 36.286 Punkte beendet. Dagegen notiert die Börse in Shanghai aktuell 0,8 Prozent im Minus, schwache Produktionsdaten aus China und die ungewisse Zukunft des Immobilienriesen China Evergrande lasten auf den Kursen.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar vor dem anstehenden Fed-Entscheid Stärke. Parallel dazu verliert der Euro 0,2 Prozent auf 1,0822 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.035 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger.

Die Ölpreise haben im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 82,01 Dollar und damit 0,6 Prozent weniger. Der stärkere Dollar verteuert den in der US-Währung gehandelten Rohstoff für Anleger aus anderen Währungsräumen. Das dämpft in der Regel die Nachfrage nach dem "schwarzen Gold".

Im frühen DAX-Handel gehören Papiere der Deutschen Bank zu den größten Verlierern. Hintergrund ist eine negative Analystenstimme, so strich die US-Bank Citigroup ihre Kaufempfehlung für die Aktie des größten deutschen Geldhauses und senkte das Kursziel von 14,00 auf 13,40 Euro. Die Deutsche Bank legt am Freitag ihre Zahlen für das vierte Quartal vor.

Der Softwarespezialist Atoss hat im Schlussquartal bessere Geschäfte gemacht als erwartet: Unter dem Strich zog der Nettogewinn um 85 Prozent auf 35,8 Millionen Euro an. Atoss will den Aktionären daher eine Dividende von 3,37 Euro je Papier vorschlagen. Im Vorjahr hatte der Konzern insgesamt 2,83 Euro ausgeschüttet, darin war eine Sonderdividende von einem Euro enthalten.

Der Boom bei Cloudangeboten und Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) bescherte Microsoft im vergangenen Quartal ein Umsatzplus von fast einem Fünftel auf 62 Milliarden Dollar. Der Gewinn zog um ein Drittel auf fast 22 Milliarden Dollar an. Der Softwarekonzern ist mit einem Börsenwert von mehr als drei Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet blieb dagegen hinter dem Marktkonsens zurück: Googles Werbegeschäfte, die Haupteinnahmequelle des Internet-Konzerns, wuchsen im vergangenen Quartal zwar um elf Prozent auf 65,5 Milliarden Dollar stark - damit aber nicht ganz so schnell, wie an der Wall Street erwartet. Analysten hatten im Schnitt eher mit 65,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund vier Prozent.

Trotz der Aussicht auf einen starken Absatz der neuen Spezial-Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat AMD erneut einen insgesamt enttäuschenden Ausblick geliefert. Weil die schwache Konjunktur den Bedarf an programmierbaren Prozessoren für Automobile oder medizinische Geräte dämpft, prognostizierte der Chip-Hersteller am Dienstag für das laufende Quartal einen überraschend geringen Umsatz von 5,4 Milliarden Dollar - plus/minus 300 Millionen Dollar.

Elon Musk muss um ein Aktienpaket im Wert von 56 Milliarden Dollar bangen, das ihn zum reichsten Menschen der Welt macht. Eine Richterin im US-Bundesstaat Delaware befand, dass Firmenchef Musk bei Vereinbarung des Plans für Aktienzuteilungen im Jahr 2018 zu viel Einfluss im Hintergrund gehabt habe, als dass man von einem fairen Verfahren sprechen könne. Sie gab in dem Prozess dem Kläger Recht, der die Vereinbarung mit Musk annullieren will.

Trotz Erholungstendenzen im Markt für Speicherchips hat Branchenprimus Samsung im vierten Quartal 2023 erneut erhebliche Gewinneinbußen verzeichnet. Der Überschuss brach im Jahresvergleich um 73 Prozent auf 6,3 Billionen Won (etwa 4,39 Milliarden Euro) ein. Der Umsatz sank um knapp vier Prozent auf 67,8 Billionen Won. Laut Berechnungen von Marktforschern hatte Apple im vergangenen Jahr Samsung von der Spitze der größten Smartphone-Anbieter verdrängt.

Musik von Künstlern wie Taylor Swift oder Lady Gaga könnte ab morgen aus der Video-App TikTok verschwinden. Der weltgrößte Musik-Konzern Universal Music teilte mit, dass man sich nicht auf eine Verlängerung der am 31. Januar auslaufenden Lizenzvereinbarung einigen konnte. TikTok habe den Musikern und Songautoren nur "einen Bruchteil" der auf ähnlichen anderen Online-Plattformen üblichen Vergütung geboten und treibe faktisch "das Ersetzen von Künstlern durch KI" voran.

Der US-Shopping-Riese Walmart will die Zahl seiner Aktien verdreifachen. Das Unternehmen kündigte gestern nach Börsenschluss einen Aktiensplit im Verhältnis drei zu eins an. Der Schritt zielt den Angaben zufolge auf die Mitarbeiter von Walmart. Diesen soll es einfacher gemacht werden, im Rahmen des konzerneigenen Belegschaftsaktienprogramms Papiere zu erwerben.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will nach einem Gewinnzuwachs von 42 Prozent auf fast 8,6 Milliarden Dollar im Jahr 2023 mehr Geld an seine Aktionäre auszahlen. Die Dividende soll von 3,20 im Vorjahr auf nunmehr 3,30 Franken je Aktie angehoben werden. Novartis passte zudem seine Mittelfristprognose an und erwartet nun im Zeitraum 2023 bis 2028 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von durchschnittlich fünf Prozent.

Der Zahlungsdienstleister PayPal plant die Streichung von weltweit 2.500 Arbeitsplätzen. Das entspricht etwa neun Prozent der Belegschaft, heißt es in einem Brief von Paypal-Chef Alex Chriss an die Mitarbeiter des Unternehmens, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. PayPal solle durch direkte Kürzungen und durch die Streichung offener Stellen im Laufe des Jahres verkleinert werden.