marktbericht Kursverluste voraus DAX dürfte es weiter schwer haben Stand: 16.01.2024 07:33 Uhr

Die Vorzeichen für den heutigen Handelstag sind nicht die besten, hat der DAX gestern doch eine wichtige Marke unterschritten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter bergab geht, ist hoch.

Der DAX dürfte mit Verlusten in den zweiten Handelstag der Woche starten, das geht aus vorbörslichen Indikationen hervor. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 16.545 Punkten. Der DAX dürfte damit seine Vortagesverluste ausweiten. Zu Wochenbeginn hatte er 0,5 Prozent auf 16.622 Zähler nachgegeben.

"Die Börsianer werden vorsichtiger", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. "Aufgrund der aktuell schwachen Entwicklung der Wirtschaft sehen die meisten kein allzu großes Potenzial nach oben. Und die wenigen, die kaufen wollen, warten dafür offensichtlich auf einen Rücksetzer."

Mit dem gestrigen Tagesschlusskurs unterhalb der Marke von 16.626 Punkten, dem markanten Tief vom Dezember, haben sich die charttechnischen Perspektiven für den DAX weiter eingetrübt. Das könnte eine neue Abwärtsrunde in Gang setzen. Das Risiko, dass das deutsche Börsenbarometer nun wieder an seinen verkorksten Jahresauftakt anknüpft, ist gestiegen.

Gestern blieb die Wall Street wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen, entsprechend fehlen auch heute früh die Impulse von der Weltleitbörse für den deutschen Aktienmarkt. Der Future auf die US-Standardwerte im Dow Jones gibt zur Stunde 0,3 Prozent nach.

Am Nachmittag dürfte dann die US-Berichtssaison wieder für Bewegung sorgen: Noch vor Eröffnung der Wall Street gewähren die Großbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs Einblick in ihre Bücher. "Bereits am Freitag enttäuschten die Geldhäuser JPMorgan Chase und Bank of America die Anleger mit Gewinnrückgängen", betonte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Gedämpfte Hoffnungen der Anleger auf Zinssenkungen der großen Notenbanken haben am Morgen die Kauflaune der Anleger an den asiatischen Märkten getrübt. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index verabschiedete sich soeben mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 35.619 Punkte aus dem Handel. Die Börse in Shanghai steht zur Stunde ebenfalls 0,8 Prozent tiefer.

Der Dollar zeigt im asiatischen Devisenhandel leichte Stärke. Parallel dazu gibt der Euro 0,3 Prozent auf 1,0915 Dollar nach. Um 11 Uhr steht mit dem ZEW-Index dann ein Frühindikator für die deutsche Konjunktur auf der Agenda, der auch am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnte. Zuletzt hatten Frühindikatoren wie der ifo-Index und die Einkaufsmanagerindizes negative Signale gesandt.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt könnte heute die Apple-Aktie einen Blick wert sein. Der iPhone-Konzern schaltet in seinen neuen Computer-Uhren in den USA die Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts ab, um die Geräte nach einem verlorenen Patentverfahren weiter verkaufen zu können. Das ging gestern Abend aus Gerichtsunterlagen hervor.

Die europäische Raumfahrtbehörde Esa hat einen von zwei Aufträgen zur Entwicklung von Erdbeobachtungssatelliten an die OHB-Tochter OHB System AG vergeben. Der Auftrag ist sechs Millionen Euro wert und läuft zweieinhalb Jahren, wie das Bremer Raumfahrtunternehmen mitteilte. Entwickelt wird die neue Generation der Satelliten "Sentinel-2" des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus.

Die Holdinggesellschaft des Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne bekommt einen neuen Chef. Dominik de Daniel übernimmt zum 1. April als CEO die operative Führung. Der 48-Jährige kommt vom Warenprüfkonzern SGS. Zur Kühne-Holding gehören der Logistikkonzern Kühne + Nagel sowie Beteiligungen an der Reederei Hapag-Lloyd, der Lufthansa und am Chemikalienhändler Brenntag.