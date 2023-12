Patentstreit Apple stoppt Verkauf neuer Uhrenmodelle in den USA Stand: 19.12.2023 09:25 Uhr

Nach einem verlorenen Patentverfahren gegen die Medizintechnik-Firma Masimo setzt Apple den Verkauf der neuen Modelle der Apple Watch in den USA aus.

Apple stoppt nach einem verlorenen Patentverfahren vorsorglich den Verkauf der neuen Modelle seiner Computer-Uhr in den USA. Die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 sollen vom 21. Dezember an nicht mehr über die US-Website des Konzerns und nach dem 24. Dezember auch nicht in den Apple Stores in den USA verkauft werden.

Streit um Messtechnologie

Im Oktober hatte die Medizintechnik-Firma Masimo in einem Verfahren vor der US-Handelsbehörde ITC durchgesetzt, dass die Einfuhr der beiden Uhrenmodelle in die USA untersagt wird. Masimo wirft Apple vor, in den neuen Modellen eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen. US-Präsident Joe Biden kann die Entscheidung der ITC noch bis zum 25. Dezember mit seinem Veto kippen.

Apple trifft nach eigenen Angaben Vorkehrungen für den Fall, dass das Importverbot bestehen bleibt. Der kalifornische Technologiekonzern bekräftigte zugleich, mit der Entscheidung der ITC nicht einverstanden zu sein. Man verfolge verschiedene Wege, um die Uhren weiter für Verbraucher verfügbar zu machen.