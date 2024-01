marktbericht Kursgewinne erwartet DAX vor freundlichem Wochenstart Stand: 15.01.2024 07:37 Uhr

Die US-Berichtssaison hat begonnen: Für die Anleger werden jetzt die Unternehmens-Bilanzen eine wichtige Rolle am Aktienmarkt spielen. Aktuell dominiert der Optimismus, der DAX dürfte zulegen.

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn an die Gewinne vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 16.779 Punkte. Das Rekordhoch von 17.003 Punkten von Mitte Dezember bleibt in Sichtweite. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen sei es aber nicht gerade die Zeit für beherztes Handeln, schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management.

Am Freitag war der DAX mit einem Plus von 1 Prozent auf 16.705 Zählern aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Gewinn von 0,7 Prozent. In der ersten Woche des neuen Jahres hatte er fast ein Prozent eingebüßt, was viele Börsianer als schlechtes Omen für das Gesamtjahr werteten.

Aktuell achten die Marktteilnehmer auf die anlaufende Bilanzsaison. "Gerade die US-Berichtssaison für das Schlussquartal 2023 dürfte ein bestimmendes Thema für die Märkte sein, denn die Erwartungshaltung der Investoren ist hoch", sagt Marktexperte Andreas Lipkow. In den Fokus dürften insbesondere die Jahresausblicke und Einschätzungen der Managements zur Wirtschaftslage rücken.

Analyst Sven Streibel von der DZ Bank begründet das erwartete starke Interesse an der anlaufenden Berichtssaison mit Rezessionssorgen. Damit stünden mögliche negative Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne wieder im Raum, auch wenn es dazu weder 2022 noch 2023 gekommen sei. Er selbst sieht für die Quartalsergebnisse der US-Unternehmen angesichts des herrschenden Konjunkturpessimismus "positives Überraschungspotenzial und von dieser Seite her Unterstützung für die Aktienkurse".

Die US-Börsen waren mit einem schwächeren Ergebnis ins Wochenende gegangen, da bislang von der Berichtssaison keine starken Impulse ausgingen. Von den Unternehmen kam Licht und Schatten und so fanden die Märkte keine klare Richtung. Aus Sicht von Marktbeobachtern startete die Berichtssaison insgesamt verhalten.

Ein Thema blieb auch die Frage, wann es die erhofften ersten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed geben könnte. Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen vom Vortag konnten Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen als Zeichen für nachlassenden Inflationsdruck gewertet werden.

Relativ wenig Bewegung reichte dem Dow Jones zwar für ein erneutes Rekordhoch. Am Ende verlor der Leitindex der Wall Street aber 0,3 Prozent auf 37.593 Punkte. Er verbuchte dennoch ein moderates Wochenplus. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag hingegen 0,1 Prozent höher 4.784 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,1 Prozent auf 16.833 Punkte zu. Heute wird an der Wall Street wegen des Feiertags Martin Luther King Day nicht gehandelt.

Die Anleger in Asien sind zu Wochenbeginn in Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg auf ein 34-Jahres-Hoch bei 35.995 Punkten. Er schloss mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent auf 35.901 Punkten. "Der Nikkei zeigte sich überraschend stark", sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. Eine gewisse Verlangsamung der Rally sei in dieser Woche aber wahrscheinlich.

Reaktionen auf den Sieg der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei in Taiwan gab es an den Märkten in China so gut wie keine, da der Status quo und die Unzufriedenheit der Regierung in Peking im Wesentlichen unverändert blieben. Die Börse in Shanghai legte um 0,4 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent. "Im Moment gehen wir davon aus, dass sich China weiter auf die Schaffung wirtschaftlicher Stabilität konzentriert", sagt Damien Boey von der Investmentbank Barrenjoey in Sydney.

Der Elektro-Autobauer Tesla hat in seinem Werk in Grünheide bei den Anwohnern für die geplante Erweiterung des Geländes geworben. Zahlreiche Gesprächspartner, darunter Vertreter von Tesla, der Deutschen Bahn, der Gemeinde Grünheide und vom Landkreis Oder-Spree, gaben Auskunft über die Bebauungspläne und Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Vorhaben.

Der Beschluss der Gemeindevertreter für den Bebauungsplan steht noch aus. An diesem Montag startet dazu eine Einwohnerbefragung. Es gibt Proteste gegen die Pläne. Umweltgruppen und Bürgerinitiativen halten die Erweiterung für nicht notwendig und haben aufgerufen, dagegen zu stimmen.

China hat trotz eines US-Exportverbots Spezialchips für künstliche Intelligenz (KI) des US-Produzenten Nvidia gekauft. Militäreinrichtungen, staatliche KI-Forschungsinstitute und Universitäten erwarben im vergangenen Jahr kleine Chargen der Halbleiter, wie eine Auswertung von Ausschreibungsunterlagen durch die Nachrichtenagentur Reuters ergab. Aus den Dokumenten ging nicht hervor, wie die Anbieter ihre Nvidia-Chips beschafft hatten. Nvidia erklärte, man halte sich an alle geltenden Exportbestimmungen und verlange dies auch von seinen Kunden. Das US-Handelsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Keiner der in den Unterlagen genannten Käufer reagierte auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme.