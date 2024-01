marktbericht Kurse könnten sich erholen Nimmt sich der DAX den Dow zum Vorbild? Stand: 12.01.2024 07:40 Uhr

Der DAX könnte zum Wochenschluss zumindest einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wettmachen. Rückenwind kommt von der Wall Street, dort starteten die Kurse nach Börsenschluss hierzulande eine kleine Aufholjagd.

Nach seinen deutlichen Kursverlusten gestern könnte der DAX zum Wochenschluss auf Erholungskurs gehen, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,7 Prozent höher bei 16.656 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX noch 0,9 Prozent auf 16.547 Zähler eingebüßt.

Aus charttechnischer Perspektive steht nun vor allem die Marke von 16.626 Punkten im Fokus, das Tief vom vergangenen Dezember. Sollte der DAX es schaffen, diese Marke zurückzuerobern, so würde dies zunächst den ärgsten Druck von den deutschen Standardwerten nehmen. Darüber hinaus gilt aber weiterhin: Erst ein Anstieg über die beiden jüngsten Hochs bei 16.963/17.003 würde den DAX zurück in den Aufwärtstrend verhelfen.

Rückenwind für den deutschen Leitindex kommt von der Wall Street. Dort konnten die großen Indizes ihre zeitweiligen Verluste bis zum Handelsschluss wieder wettmachen. Der Leitindex Dow Jones schloss nahezu unverändert bei 37.711 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte sogar ein kleines Plus einfahren und gewann 0,2 Prozent auf 16.821 Zähler. Lediglich beim breit gefasste S&P 500 stand zum Handelsschluss noch ein Minus, wenn auch ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 4.780 Punkte.

Noch vor Wall-Street-Eröffnung hatten die Hoffnungen der Anleger auf baldige Zinssenkungen einen herben Dämpfer erhalten, hat sich doch in den USA der Preisauftrieb zum Jahresschluss überraschend deutlich beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent. Die Kerninflation, also die Teuerung ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise, erwies sich mit 3,9 Prozent als erstaunlich hartnäckig.

"Die anhaltende US-Inflation verringert die Chancen einer baldigen Zinssenkung der Fed", sagte ING-Ökonom James Knightley. Auch die Commerzbank-Ökonomen Christoph Balz und Bernd Weidensteiner sind überzeugt: Argumente für eine rasche Zinssenkung lieferten die heutigen Daten nicht.

"Die US-Notenbank wird nicht riskieren wollen, dass die durch die raschen Zinserhöhungen gewonnene Glaubwürdigkeit Schaden nimmt, wenn man die Zinsen bereits senkt, bevor sich die Inflation nachhaltig dem Zwei-Prozent-Ziel annähert", erklärten die Commerzbank-Experten, die erst für Mai mit einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed rechnen.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Morgen keine einheitliche Richtung gefunden. Der japanische Nikkei präsentierte sich erneut stark und schloss 1,5 Prozent höher bei 35.577 Punkten. Die Börse in Shanghai tendiert dagegen zur Stunde seitwärts.

Im asiatischen Devisenhandel zeigen sich die großen Währungspaare kaum bewegt. Der Euro gibt 0,1 Prozent nach auf 1,0975 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.036 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag.

Die Ölpreise ziehen zum Wochenschluss weiter kräftig an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 2,1 Prozent auf 79,01 Dollar. Hintergrund ist der sich ausweitende Konflikt in der Region des Roten Meeres. In der Nacht hatten die USA und Großbritannien zum Militärschlag gegen die Huthi-Rebellen im Jemen ausgeholt. Zudem hatte die iranische Marine gestern einen Öltanker im Golf von Oman festgesetzt.

Im DAX steht am Morgen die Airbus-Aktie im Fokus. Der weltgrößte Flugzeugbauer hat seinen kriselnden Konkurrenten Boeing im vergangenen Jahr erneut weit hinter sich gelassen. Trotz angespannter Lieferketten übergab der europäische Hersteller 735 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden. Das waren über 200 mehr als Boeing und 15 mehr als von Airbus-Chef Guillaume Faury angepeilt. Auch der Auftragsbestand erreichte mit fast 8.600 Flugzeugen einen Rekordwert. Mit Bestellungen über mehr als 2.000 Jets stellte Airbus zudem einen Branchenrekord auf.

Zehn Jahre nach der Abwanderung von TUI an die Londoner Börse dürfte die Aktie des größten europäischen Reiseveranstalters in den MDAX zurückkehren. Das jedenfalls erwartet Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan laut einer gestern vorliegenden Studie. Nach dem Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 8. April - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - könne TUI voraussichtlich im Juni in den MDAX aufgenommen werden.

Tesla muss einen Großteil seiner Fahrzeugfertigung im brandenburgischen Werk Grünheide vom 29. Januar bis zum 11. Februar unterbrechen. Grund für die Maßnahme sei das Fehlen von Bauteilen aufgrund von Verschiebungen der Transportrouten wegen des bewaffneten Konflikts im Roten Meer, teilte der E-Autohersteller am Abend mit. Durch die erheblich längeren Transportzeiten entstehe eine Lücke in den Lieferketten.

Nach dem Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine, bei der im Flug ein Rumpfteil herausbrach, hat die US-Luftfahrtbehörde FAA Ermittlungen gegen den Konzern eingeleitet. Die Umstände wiesen darauf hin, dass der Flugzeugbauer möglicherweise seine Pflichten bei Produktion, Inspektionen und Tests vernachlässigt habe, hieß es in einem heute veröffentlichten Brief an Boeing. Das Unternehmen bekam zehn Werktage Zeit, dazu Stellung zu beziehen.

Weil Mitarbeiter von Ebay Verfasser eines Online-Newsletters tyrannisiert hatten, zahlt die Online-Plattform eine Millionenstrafe und kommt für drei Jahre unter Aufsicht. Zuvor waren sieben ehemalige Ebay-Beschäftigte dafür verurteilt worden, dass sie zur Einschüchterung unter anderem lebendige Kakerlaken sowie einen Trauerkranz und eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske an das Blogger-Ehepaar verschickt hatten.

Der Autovermieter Hertz will ein Drittel seiner weltweiten Elektroauto-Flotte verkaufen - und den Erlös zum Teil in den Kauf von Verbrennern stecken. Man wolle damit das Angebot an die Nachfrage anpassen, teilte Hertz mit. Es haben sich als schwieriger als erwartet herausgestellt, die höheren Kosten rund um den Betrieb von Elektroautos zu drücken, sagte Hertz-Chef Stephen Scherr dem Finanzdienst Bloomberg.

Einem Medienbericht zufolge sollen bei Walt Disneys Animationsstudio Pixar in diesem Jahr offenbar bis zu 20 Prozent aller Mitarbeiter entlassen werden. Dies berichtete die Online-Zeitung "TechCrunch" gestern unter Berufung auf Insider aus dem Unternehmen. Wegen des Stellenabbaus werde das 1.300 Mitarbeiter starke Pixar-Team in den kommenden Monaten auf unter 1.000 schrumpfen.