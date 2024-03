marktbericht US-Zinsentscheid im Fokus Hängepartie im DAX vor Fortsetzung Stand: 20.03.2024 07:29 Uhr

Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürften auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt die Füße weitgehend stillhalten. Der DAX dürfte keine großen Sprünge machen.

Am Tag des Fed-Zinsentscheids ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eher verhalten. Der DAX dürfte unweit seines gestrigen XETRA-Schlusskurses in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert ihn zur Stunde bei 17.990 Zählern. Tags zuvor hatten die deutschen Standardwerte ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 17.987 Punkte eingefahren.

Damit dürfte sich die Hängepartie der vergangenen Tage am deutschen Aktienmarkt heute fortsetzen. Seit Wochenbeginn ist im DAX Wassertreten unterhalb des in der Vorwoche erzielten Rekordhochs von 18.039 Punkten angesagt. Der deutsche Leitindex hat sich an der psychologisch wichtigen Marke von 18.000 Punkten festgebissen.

Gespannt blicken die Anleger in Richtung USA: Dort endet heute Abend die zweitägige Sitzung der Federal Reserve (Fed). Zwar dürfte der Leitzins nach einhelliger Meinung von Beobachtern in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent verharren.

Doch Investoren erhoffen sich vor allem von der Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden. Dem Fed Watch Tool der CME Group zufolge war die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im Juni zuletzt wieder leicht angestiegen auf nunmehr 55,2 Prozent.

Einen Tag vor dem Fed-Zinsentscheid zeigten sich die Anleger an der Wall Street gestern vorsichtig optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,8 Prozent höher auf 39.110 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 16.166 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 5.178 Zähler zu.

Auch von den chinesischen Börsen kommen positive Vorgaben, haben die Anleger in China nach dem Zinsentscheid der chinesischen Zentralbank (PBOC) doch neuen Mut gefasst. Die Währungshüter ließen die Leitzinsen wie allgemein erwartet unverändert. Die Börse in Shanghai legt zur Stunde um 0,4 Prozent zu. In Japan bleiben die Börsen heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Im Vorfeld des Fed-Entscheids schwächelt der Dollar etwas, parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0869 Dollar an. Der Goldpreis tendiert seitwärts, am Morgen werden 2.157 Dollar für eine Feinunze des gelben Edelmetalls gezahlt.

Am deutschen Aktienmarkt rückt der fast 900 Millionen schwere Börsengang von Douglas allmählich in den Fokus. Die knapp 32,7 Millionen Aktien der Parfümeriekette werden zu jeweils 26 Euro und damit am unteren Ende der zuvor genannten Spanne platziert. Der erste Handelstag ist für morgen geplant. Mit dem Geld aus dem Gang aufs Börsenparkett wollen die Düsseldorfer vor allem die hohe Verschuldung senken.

Der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, hat nach dem steilen Kursanstieg der vergangenen Monate Aktien für fast fünf Millionen Euro verkauft. Konkret veräußerte der Manager laut einer Stimmrechtsmitteilung an diesem Dienstag Anteilsscheine für 4.906.492,60 Euro. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich die Papiere nahezu verfünffacht.

Die Medizintechnikfirma Eckert & Ziegler plant eine Dividendenkürzung, um künftige Investitionen zu finanzieren. Aufsichtsrat und Vorstand hätten beschlossen, der Hauptversammlung eine reduzierte Dividende von 0,05 Euro pro dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Abend mit.

Microsoft verstärkt den Fokus auf Künstliche Intelligenz mit der Verpflichtung eines der renommiertesten Experten in dem Bereich. Mustafa Suleyman gibt den Chefposten beim KI-Start-up Inflection AI auf und übernimmt die Führung eines neuen Microsoft-Bereichs. Unter dem Dach von Microsoft AI sollen die auf Verbraucher ausgerichteten KI-Produkte gebündelt werden.