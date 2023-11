marktbericht Kurse vorbörslich kaum bewegt Konstruktives Luftholen im DAX? Stand: 13.11.2023 07:35 Uhr

Nach den Kursverlusten vorm Wochenende zeigt sich der DAX am Morgen stabil. Aus saisonaler und charttechnischer Perspektive stehen die Chancen für eine baldige Fortsetzung der November-Rally gar nicht einmal so schlecht.

Stabilisierung lautet das Motto zu Beginn der neuen Börsenwoche. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Kurse vorbörslich kaum bewegt. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.255 Punkten. Am Freitag hatte das deutsche Börsenbarometer noch 0,8 Prozent tiefer bei 15.234 Zählern geschlossen, nachdem Jerome Powell die Zinsangst zurück in die Köpfe der Anleger gebracht hatte. Der Fed-Chef hatte in einer Rede klargestellt, dass für ihn Zinserhöhungen weiter eine Option sind.

Unter technischen Gesichtspunkten wurde durch den jüngsten DAX-Rückgang allerdings nicht viel Porzellan zerschlagen. Der DAX konnte sich weiter über seinem Abwärtstrend seit September halten und sich so die Chancen auf eine dauerhafte Bodenbildung wahren.

Auch statistisch betrachtet, stehen die Chancen für weitere Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt gut, haben doch mit dem November die besten sechs Monate an der Börse begonnen. In den vergangenen zehn Jahren ging es mit dem DAX im November im Schnitt um 3,5 Prozent nach oben.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Dort hatten die Anleger am Freitag ihre Zinsängste abgeschüttelt und in Erwartung einer anhaltend starken Berichtssaison bei Aktien wieder zugegriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 34.283 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 13.798 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,6 Prozent auf 4.415 Zähler zu.

Wenig Impulse kommen dagegen von den asiatischen Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei hat soeben mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 32.585 Punkte den Handel in Tokio beendet. Die Börse in Shanghai kann zur Stunde ebenfalls 0,1 Prozent hinzugewinnen.

Wenig Bewegung auch am Devisenmarkt: Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel bei 1,0686 Dollar seitwärts. Auch der Goldpreis verharrt auf seinem Niveau von vor dem Wochenende. Aktuell kostet die Feinunze Gold 1.940 Dollar.

Der Autokonzern BMW bemüht sich nach eigenen Angaben nach einem Bericht über Umwelt- und Arbeitsschutzverstöße bei einer Kobalt-Mine in Marokko um Aufklärung. Das Unternehmen sei auf den Lieferanten Managem zugegangen und habe zusätzliche Informationen von dem Unternehmen eingefordert, sagte ein BMW-Sprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. "Sollte es ein Fehlverhalten geben, muss es abgestellt werden."

Continental will die schwächelnde Autozuliefersparte laut einem Bericht mit einer Verschlankung der Verwaltung wieder profitabel machen. In der Automotive-Sparte, in der auch die Geschäfte mit Displays und Fahrassistenzsystemen gebündelt sind, sollen weltweit rund 5.500 Stellen abgebaut werden, über 1.000 davon an den rund 30 deutschen Standorten, wie das "Manager Magazin" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete.

Die zu den führenden Glasfasernetzbetreibern in Deutschland gehörende Tele Columbus AG soll weiteres frisches Geld von den Eigentümern erhalten. Das Unternehmen sei "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit Gesellschaftern und maßgeblichen Kreditgebern über eine Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten, teilte Tele Columbus mit.

Der US-Flugzeugbauer Boeing kann sich Insidern zufolge auf einen weiteren Großauftrag der neuen saudi-arabischen Fluggesellschaft Riyadh Air freuen. Die staatliche Airline wolle auf der Dubai Air Show für den Aufbau einer Kurzstreckenflotte bis zu 100 Boeing 737 Max ordern, rund eine Hälfte als feste Bestellung und eine Hälfte als Option, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete.

Studiendetails untermauern die positive Wirkung des Gewichtssenkers Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk zur Vorbeugung etwa von Herzinfarkten. Die Dänen stellten die Daten am Samstag auf einem Kongress der US-amerikanischen Herzgesellschaft in Philadelphia vor. Demnach senkt Wegovy das Risiko für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Schlaganfall und Herzinfarkt ungeachtet von Alter, Geschlecht, Ethnie oder Ausgangs-Body-Mass-Index senkten. Zudem setze der positive Effekt recht schnell ein.