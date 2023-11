marktbericht Kursverluste im DAX voraus Zinsangst feiert Comeback an der Börse Stand: 10.11.2023 07:35 Uhr

Fed-Chef Jerome Powell hat die Zinsangst zurück in die Köpfe der Anleger gebracht. Negative Vorgaben von der Wall Street dürften dem DAX zum Verhängnis werden und ihn tief ins Minus drücken.

Sind die Zinsen in den USA bereits hoch genug, um den Kampf gegen die Inflation zu beenden? Fed-Chef Jerome Powell ist sich da nicht so sicher, Zinserhöhungen sind für ihn weiter eine Option. Mit seiner gestrigen Rede auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington hat der Fed-Chef für neue Zinsängste an den internationalen Aktienmärkten gesorgt.

Der DAX dürfte den negativen Vorgaben von den Überseebörsen folgen und klar im Minus starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,7 Prozent tiefer bei 15.247 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX noch 0,8 Prozent höher geschlossen bei 15.353 Punkten - es war der höchste Stand seit vier Wochen.

Die November-Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte damit einen Dämpfer erhalten. Für den laufenden Monat, der übrigens den Beginn zu den statistisch besten sechs Börsenmonaten markierte, steht bislang ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street, dort hatten die großen US-Indizes nach der Powell-Rede im Minus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,7 Prozent tiefer auf 33.891 Punkte aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 13.521 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4.347 Punkte ein.

"Die Fed ist zu einer ausreichend restriktiven Geldpolitik verpflichtet, um die Inflation im Laufe der Zeit auf zwei Prozent zu senken", hatte Powell zuvor auf einer Veranstaltung des IWF gesagt. "Wir sind nicht zuversichtlich, dass wir eine solche Situation erreicht haben." Sollte es angemessen sein, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, würde die US-Notenbank nicht zögern, dies zu tun.

Diese Aussagen lassen auch die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten Reißaus nehmen. Der breite MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fällt um ein Prozent auf ein Wochentief, während der japanische Nikkei zum Handelsschluss in Tokio 0,2 Prozent auf 32.568 Punkte einbüßt. Die Shanghaier Börse liegt aktuell 0,6 Prozent im Minus.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Dollar kaum bewegt, nachdem er tags zuvor im Zuge der Powell-Rede noch Kursgewinne zu den wichtigsten Währungen einfahren konnte. Der Euro tendiert am Morgen bei 1,0669 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet derzeit 1.957 Dollar.

Im DAX steht am Morgen die Allianz im Fokus. Wegen kostspieliger Naturkatastrophen sank das operative Ergebnis im abgelaufenen Quartal um 14,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner fiel um 29,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro - und damit nicht so stark wie von Analysten erwartet: Diese hatten knapp zwei Milliarden Euro vorhergesagt.

Nach dem VW-Werk in Zwickau drosselt VW auch in Emden die E-Auto-Produktion. Bis kommenden Montag ruhe die Montage der Elektromodelle ID.4 und ID.7, sagte gestern eine Werkssprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Grund seien auch hier fehlende Elektromotoren. Die Produktion der Verbrennermodelle Passat und Arteon laufe aber unverändert weiter. "Das betrifft nur die Elektro-Autos."

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Autobauer Mercedes-Benz gerichtlich zu einem klimagerechten Umbau zu zwingen. Das Stuttgarter Oberlandesgericht (OLG) wies die Berufung der DUH gestern zurück und bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts Stuttgart. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

Die Geschäfte beim Gabelstaplerhersteller Jungheinrich haben sich nach einem starken ersten Halbjahr im dritten Quartal erwartungsgemäß abgeschwächt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging wegen höherer Kosten sogar um ein Prozent zurück auf 103 Millionen Euro, nachdem es im ersten Halbjahr noch kräftig zugelegt hatte.

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal weiter die Investitionszurückhaltung mittelständischer Kunden zu spüren bekommen. Der Gesamtumsatz legte im Jahresvergleich um ein Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zu. Das war deutlich weniger als von Analysten zuvor geschätzt. Während die Geschäfte mit dem Einrichten und dem Management von IT-Systemen wuchsen, verzeichnete der Online-Handel mit IT-Komponenten weiter Einbußen.

Gestützt auf ein anhaltendes Kundenwachstum hat United Internet sein Ziel für das operative Ergebnis leicht angehoben. Der Internetanbieter peilt nun für das Gesamtjahr ein leichtes Plus statt eines Ergebnisses auf Vorjahresniveau an. Die Mobilfunktochter 1&1 meldete ebenfalls solide Wachstumszahlen. Hier drückten allerdings die Kosten für den Netzausbau auf den Gewinn.

Der Cloud- und Webhosting-Anbieter Ionos korrigiert nach einem Plus in den ersten neun Monaten seine Gewinnprognose nach oben. Danach soll das bereinigte Betriebsergebnis im Gesamtjahr um etwa 13 Prozent auf etwa 390 Millionen Euro steigen. Bislang war Ionos von einem Plus von zehn Prozent ausgegangen.

Die kriselnde Signa-Gruppe hat einem Insider zufolge bei fast allen namhaften österreichischen Geldhäusern Kredite ausständig. Das Gesamt-Exposure der Finanzinstitute belaufe sich auf rund 2,2 Milliarden Euro. Die größten Kreditgeber seien die Raiffeisen Bank International (RBI) und die zur italienischen UniCredit gehörende Bank Austria. Auf diese beiden Geldhäuser entfielen beinahe zwei Drittel des Kreditvolumens, so der Insider.

Italiens staatlich kontrollierter Rüstungskonzern Leonardo will am deutschen Leopard-2-Panzerprogramm der nächsten Generation teilnehmen. "Ich bestätige, dass wir in dieser Richtung arbeiten. Die Erwartungen sind sogar sehr gut, die Verhandlungen laufen sehr gut", sagte Leonardo-Chef Roberto Cingolani. Der Leopard wird gemeinsam von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall hergestellt.

Apple droht ein Rückschlag im jahrelangen Streit mit der EU-Kommission um eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro in Irland. Im Berufungsverfahren am Europäischen Gerichtshof (EuGH) kam Generalanwalt Giovanni Pitruzzella in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass eine frühere Entscheidung zu Gunsten von Apple gekippt werden sollte. Einschätzungen des Generalanwalts sind nicht bindend, aber das Gericht folgt ihnen oft. Ein Urteil des EuGH wird für kommendes Jahr erwartet.