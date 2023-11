marktbericht Kursrally stockt DAX-Anleger in Warteposition Stand: 09.11.2023 07:44 Uhr

Nachdem der DAX gestern auf den höchsten Stand seit drei Wochen gestiegen ist, scheint im frühen Handel die Luft schon wieder raus zu sein. Die DAX-Käufer warten auf neue Impulse, um die Kursrally wieder aufzunehmen.

An den Finanzmärkten geht das Rätselraten über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken weiter. Der DAX tut sich am Morgen in diesem Umfeld schwer, an seine gestrigen Kursgewinne anzuknüpfen. Vorbörslichen Indikationen zufolge dürfte das deutsche Börsenbarometer verhalten in den XETRA-Handel starten. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 15.207 Punkten.

Tags zuvor hatte der DAX eine Kehrtwende aufs Parkett gelegt und nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht. Bis auf 15.228 Punkte ging es hoch. Damit überwand der DAX nicht nur sein Hoch vom vergangenen Freitag, sondern markierte zugleich den höchsten Stand seit drei Wochen.

Auch wenn sich am Morgen danach am deutschen Aktienmarkt erst einmal Lethargie breitzumachen scheint: Aus charttechnischer Perspektive hat der DAX nun durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Das nächste große Hindernis auf der Oberseite stellt die oberhalb von 15.600 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie dar.

Von der Wall Street kommen derweil wenige Impulse für den DAX-Handel. Die großen US-Indizes traten zur Wochenmitte auf der Stelle, Anleger zeigten sich verunsichert über die weiteren Absichten der US-Notenbank Fed. Der Dow-Jones-Index verlor 0,1 Prozent auf 34.112 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg indes um 0,1 Prozent auf 4.382 Stellen, die Technologiebörse Nasdaq legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 13.650 Zähler zu.

In Japan hat der Leitindex Nikkei heute nach seinem Rückgang von 1,7 Prozent in den beiden vorangegangenen Sitzungen wieder Boden gutgemacht. Zum Handelsschluss in Tokio stand ein Plus von 1,5 Prozent auf 32.646 Punkte. "Der Nikkei scheint festen Grund erreicht zu haben und das Momentum für Rückgänge schwindet", sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities.

An den Devisenmärkten kann sich der Euro im frühen Handel knapp über der Marke von 1,07 Dollar halten, die er gestern wieder zurückerobern konnte. Aktuell werden für einen Euro 1,0705 Dollar bezahlt. Die Feinunze Gold wird am Morgen bei 1.950 Dollar gehandelt.

Am deutschen Aktienmarkt läuft derweil die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Am Morgen haben bereits einige Unternehmen ihre Bücher geöffnet, darunter die Deutsche Telekom. Der DAX-Konzern traut sich für das laufende Jahr erneut etwas mehr zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten dürfte nun auf rund 41,1 Milliarden Euro zulegen. Der freie Mittelzufluss soll bei mehr als 16,1 Milliarden Euro liegen. Bislang hatte der Vorstand bei beiden Kennziffern jeweils 100 Millionen Euro weniger auf dem Zettel.

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat unverändert mit einer schwachen Nachfrage zu kämpfen. Im dritten Quartal sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um gut ein Fünftel auf 1,45 Milliarden Euro. Analysten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang auf im Schnitt 1,38 Milliarden Euro gerechnet. Unter dem Strich sank der Gewinn auf 740 Millionen Euro nach 926 Millionen ein Jahr zuvor.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will im nächsten Jahr trotz Problemen bei Zulieferern deutlich mehr Jets fertigstellen als 2023. Nach der für das laufende Jahr geplanten Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen werde die Zahl 2024 "signifikant" höher liegen, sagte Vorstandschef Guillaume Faury. Zudem sollen vom Airbus A350 von 2026 an zehn Maschinen pro Monat gebaut werden - so viele wie vor der Krise schon einmal geplant.

Der Telekommunikationsanbieter Freenet sieht nach einem erwartungsgemäßen dritten Quartal für sein Jahresergebnisziel etwas mehr Luft nach oben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun auf 495 bis 505 Millionen Euro steigen. Bislang hatte der Vorstand das Ziel von 480 bis 500 Millionen Euro kommuniziert.

Die Freizeitparks in Shanghai und Hongkong haben dem US-Konzern Walt Disney einen Gewinn über Expertenerwartungen beschert. Insbesondere glichen sie im abgelaufenen Quartal einen Rückgang der Werbeeinnahmen beim Sender ABC aus. Der Streamingdienst Disney+ gewann fast sieben Millionen Abonnenten hinzu. Disney-Aktien stiegen nachbörslich um zwei Prozent.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat wie erwartet die Abnehmspritze Zepbound des US-Pharmakonzerns Eli Lilly zugelassen und bereitet damit den Weg für eine noch höhere Nachfrage. Zwar war das Medikament bereits seit 2022 für Diabetes zugelassen. Es konnte in den USA jedoch bislang nicht direkt für Fettleibigkeit eingesetzt werden - auch wenn viele Ärzte dies taten.

Der Chip-Designer Arm hat mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Markterwartungen enttäuscht. Der nach rund sieben Jahren Börsen-Abstinenz seit September wieder gelistete Konzern sagte am Mittwoch nach US-Börsenschluss für sein laufendes drittes Geschäftsquartal eine Umsatzspanne mit einem Mittelwert von 760 Millionen Dollar voraus - etwa ein Prozent weniger als von Experten prognostiziert.