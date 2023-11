Offenbar Milliardengarantien geplant Durchbruch bei Staatshilfen für Siemens Energy? Stand: 13.11.2023 14:01 Uhr

Der angeschlagene Konzern Siemens Energy wird laut einem "Handelsblatt"-Bericht Staatsgarantien erhalten. Auch der Großaktionär Siemens werde sich finanziell beteiligen. Insgesamt geht es um 15 Milliarden Euro.

Im Ringen um mögliche Staatshilfe für Siemens Energy sind nach einem Bericht des "Handelsblatts" und der Nachrichtenagentur Reuters wichtige Einzelheiten offenbar geklärt. Der Energietechnik-Konzern werde wie gewünscht 15 Milliarden Euro Garantien für Großprojekte erhalten, berichtete die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Finanzkreise.

Zwölf Milliarden davon sollen demnach die Banken bereitstellen, denen der Bund wiederum Rückgarantien über 7,5 Milliarden Euro gebe. Für die verbliebenen drei Milliarden Euro sei ebenfalls eine Lösung gefunden worden. Die Einigung solle am kommenden Mittwoch bekanntgegeben werden. Dann veröffentlicht der DAX-Konzern Siemens Energy seine Geschäftszahlen für 2022/23.

Auch Siemens soll Beitrag leisten

Die Siemens AG soll offenbar indirekt bei den Garantien einbezogen werden. Die frühere Konzernmutter kaufe dem inzwischen eigenständigen Unternehmen Siemens Energy für mehr als zwei Milliarden Euro ein 18-Prozent-Paket an einer gemeinsamen Gesellschaft in Indien ab, so das "Handelsblatt". Das verschaffe Siemens Energy bilanziell Luft. Über dieses Geschäft war bereits länger spekuliert worden.

Ein weiteres Fünf-Prozent-Paket an der Gesellschaft in Indien soll dem Bericht zufolge als Sicherheit für die Garantien dienen. Dies gelte auch für Markenrechtszahlungen, die Siemens Energy jährlich in Höhe von 250 Millionen Euro überweise. Diese sollen den Informationen zufolge als eine Art "Pfand" gestundet werden. Dafür zahle Siemens Energy Zinsen an Siemens.

Aufsichtsräte müssen noch zustimmen

Die Vereinbarung steht offensichtlich noch unter Vorbehalt. Wie Reuters berichtet, müssen die Aufsichtsräte der Unternehmen noch zustimmen. Siemens und Siemens Energy wollten sich nicht zu den Informationen äußern. Das Bundeswirtschaftsministerium ließ über eine Sprecherin mitteilen, es gebe keinen neuen Stand.

An der Börse stieg der Aktienkurs von Siemens Energy zeitweise um bis zu sieben Prozent. Die Aktie von Siemens legte leicht zu.