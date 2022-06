Marktbericht DAX vor neuen Kursverlusten Nach dem Kurssturz ist vor dem Kurssturz? Stand: 13.06.2022 07:37 Uhr

Der DAX dürfte nach dem Kurssturz vom Freitag - dem größten Tagesverlust seit drei Monaten - mit kräftigen Abschlägen in die neue Woche starten. Am Markt geht die Angst vor großen Zinsschritten der Notenbanken um.

Wer nach dem jüngsten Kurssturz im DAX auf eine Gegenbewegung gehofft hatte, sieht sich getäuscht. Der deutsche Leitindex dürfte mit deutlichen Verlusten in den neuen Handelstag starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,6 Prozent tiefer bei 13.545 Punkten.

Was jetzt gegen DAX-Aktien spricht Am Freitag war der DAX um 3,1 Prozent auf 13.762 Zähler eingebrochen und hatte damit den größten Tagesverlust seit drei Monaten eingefahren. Mit dem Rutsch unter die wichtigen Unterstützungen bei 14.000 und 13.850 Zählern hat sich das technische Bild im DAX dramatisch eingetrübt. Weitere Kursverluste sind vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich. Zumal die fundamentalen Faktoren, die derzeit gegen Aktien sprechen, weiterbestehen. Es war die Aussicht auf eine längere Serie kräftiger Zinserhöhungen der Notenbank Fed, welche die Anleger zum Wochenschluss aus den globalen Aktienmärkten vertrieb. Zuvor hatte hierzulande bereits der überraschend straffe Zins-Fahrplan der Europäischen Zentralbank (EZB) die Ängste der DAX-Investoren vor einer deutlichen Konjunkturabkühlung geschürt.

Fed vor weiteren großen Zinsschritten? Der überraschende Anstieg der US-Inflation um 8,6 Prozent im Mai ließ die Anleger zum Wochenschluss scharenweise aus den Aktienmärkten fliehen. "Es wird immer deutlicher, dass die Notenbank ihre geldpolitische Wende zu spät eingeleitet hat", sagte Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. "Die Zeit der großen Zinsschritte um 50 Basispunkte ist noch lange nicht vorbei." "Die Inflation hat ihren Höhepunkt nicht erreicht, sie stagniert nicht einmal. Sie beschleunigt sich immer noch, und das wird sie wahrscheinlich auch im Juni tun", betont auch Aneta Markowska von der Investmentbank Jefferies heute in einer Notiz. "Die Inflationsdaten sind ein Wendepunkt, der die Fed dazu zwingt, einen höheren Gang einzulegen und die Straffung der Geldpolitik voranzutreiben."

Wall Street mit herben Verlusten Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Freitag 2,7 Prozent tiefer auf 31.392 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 3,5 Prozent auf 11.340 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,9 Prozent auf 3900 Punkte ein. Auch Staatsanleihen flogen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der wegweisenden zehnjährigen T-Bonds zeitweise auf 3,717 Prozent. Die zweijährigen Titel rentierten mit 3,038 Prozent so hoch wie zuletzt vor 14 Jahren. Bondrenditen auf dem Vormarsch Auch in Europa hatten die Renditen der Euro-Staatsanleihen zum Wochenschluss sprunghaft angezogen. Die zehnjährige Bundesanleihe markierte bei 1,47 Prozent ein Acht-Jahres-Hoch. Der Risikoaufschlag (Spread) italienischer Bonds zu den deutschen Pendants kletterte auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Anleger sind angesichts der schnelleren Zinswende in Europa und den USA dabei, die Risiken an den Aktienmärkten neu zu bewerten. Steigende Anleiherenditen machen Aktien im Vergleich zu Bonds weniger attraktiv.

Kursrutsch im Nikkei Sorgen um das globale Wachstum lassen zum Wochenauftakt auch die Anleger in Asien nicht los. Die angesichts eines neuen Corona-Ausbruchs angekündigten Massentests in Pekings bevölkerungsreichstem Stadtbezirk Chaoyang schüren überdies Befürchtungen vor einem erneuten Lockdown in China. Der japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 3,0 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai liegt 1,0 Prozent im Minus.

Euro fällt unter 1,05 Dollar An den Devisenmärkten bleibt der "sichere Hafen" US-Dollar weiter gefragt. Im Gegenzug gibt die europäische Gemeinschaftswährung weiter nach und rutscht unter die Marke von 1,05 Dollar. Am Morgen werden im Tief für einen Euro 1,0476 Dollar gezahlt und damit so wenig wie zuletzt Mitte Mai. Damit summieren sich die Kursverluste im Euro seit Mitte letzter Woche auf rund 3 Cent. Die Feinunze Gold kostet 1863 Dollar und damit 0,8 Prozent weniger als am Vortag.

Ölpreise auf dem Rückzug Die Ölpreise sind zum Start in die neue Woche gesunken. Händler nannten den starken Dollar und die trübe Corona-Lage in China als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 120,26 US-Dollar. Das waren 1,75 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,82 Dollar auf 118,85 Dollar.

Bitcoin so billig wie seit Dezember 2020 nicht mehr Die globale Flucht der Anleger aus dem Risiko spiegelt sich auch an den Kryptomärkten überdeutlich wider. Der Kurs des Bitcoin ist zum Wochenauftakt zeitweise unter die Marke von 25.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020 gefallen. Zuvor hatte der Kurs der Digitalwährung wochenlang um die Marke von 30.000 Dollar gependelt.

Rheinmetall: Sechs Marder-Schützenpanzer fertig Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben die Modernisierung erster Schützenpanzer vom Typ Marder abgeschlossen. Sechs Fahrzeuge seien bereits "fertig", sagte ein Unternehmenssprecher. Die Ukraine wünscht sich von Deutschland zur besseren Ausrüstung im Abwehrkampf gegen Russland schwerere Waffen. Rheinmetall hatte die Lieferung der von der Bundeswehr ausgemusterten und wieder aufzubereitenden Marder angeboten.

Katar beteiligt Total an neuem Flüssiggas-Projekt Katar hat dem französischen Energiekonzern Totalenergies eine 25-prozentige Beteiligung an einem neuen Flüssiggas-Projekt zugeteilt, mit dem das arabische Land seine Exportfähigkeit an Flüssiggas (LNG) erheblich steigern will. Die Exportmenge an Flüssiggas soll dadurch bis 2027 von 77 auf 110 Millionen Tonnen pro Jahr steigen.