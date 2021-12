Beschlagnahmte Gelder Wie der Staat Kryptogeld in Euro tauscht Stand: 22.12.2021 10:15 Uhr

Wenn Ermittler Kryptogeld aus illegalen Geschäften beschlagnahmen, haben sie oft mehrere Probleme. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat sich nun einen Partner gesucht, um solche Kryptowährungen in Euro zu tauschen.

Von Samir Ibrahim, ARD-Börsenstudio

100 Millionen Euro in Kryptowährungen - dieser Fang ging der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt während eines Ermittlungsverfahrens im Drogenmilieu ins Netz. Es ist nicht das erste Mal, dass Ermittler dieses digitale Geld einziehen. Nur der Umgang damit gestaltet sich schwierig.

Kryptowährungen sind für eine Staatsanwaltschaft aus vielen Gründen ein Problem, der Markt ist hochvolatil. Das Geld, das der Staatskasse zusteht, kann also sehr schnell sehr viel weniger werden. Und die Steuerkasse selbst kennt keine Kryptos, sondern möchte das Geld gern in Euro haben. Dazu kommt: Bitcoins und Co aus illegalen Geschäften sind gewissermaßen "markiert" und können deshalb an öffentlichen Börsen nicht einfach so gehandelt werden. Sie müssen also wieder in den legalen Kreislauf zurückgebracht werden.

Mit Bank-Hilfe in Euro getauscht

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat sich deshalb Hilfe bei einem Frankfurter Bankhaus geholt, das im Geschäft mit Kryptowährungen sehr aktiv ist. Die Experten dort haben in den vergangenen Wochen die verschiedenen Kryptowährungen nach und nach an unterschiedlichen Börsen platziert und in Euro umgetauscht. Das war auch eine Herausforderung für die Bank, die eine solche Summe umtauschen musste, ohne am Markt dabei Verwerfungen auszulösen.

Dieses Verfahren ist neu. Zuletzt hatten Staatsanwaltschaften Kryptowährungen einfach versteigert. Das war den Frankfurtern zu unsicher, bei einer Versteigerung kann der Erlös schließlich deutlich niedriger ausfallen als der eigentliche Wert.

Erstmals Rahmenvereinbarung mit einer Bank

Deutschlandweit einmalig ist die neue Zusammenarbeit: Staatsanwaltschaft und Bankhaus haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen. Auch bei künftigen Verfahren sollen die dabei anfallenden Kryptowährungen nun direkt an den entsprechenden Börsen verkauft werden. Das könnte künftig öfter passieren. Denn die Ermittler haben bereits häufiger die Erfahrung gemacht, dass Straftäter das Geld aus ihren illegalen Machenschaften in Kryptowährungen in Sicherheit bringen wollen.