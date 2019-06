E-Scooter in Madrid Nebenjob "Juicer"

Mehr als 8600 E-Scooter sind in Madrid gemeldet. Damit die Leihgeräte immer einsatzbereit sind, kümmern sich "Juicer" um das Laden der Akkus. Wer macht diesen mühsamen Job?

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Wenn Lourdes damit beginnt, E-Scooter aufzuladen, liegen normalerweise schon zehn oder zwölf Stunden Arbeit hinter ihr. Die 31-Jährige betreibt einen Waschsalon in Madrid. Gegen neun Uhr abends kommt sie nach Hause, isst etwas und öffnet die App eines Scooter-Anbieters:

"Dann sehe ich, in welchem Teil der Stadt die meisten Scooter abgestellt sind. Da fahre ich hin, packe sie in mein Auto, kehre zurück zum Abstellraum meines Waschsalons und lade sie dort die Nacht über auf. Um halb sechs morgens lade ich die Scooter wieder ins Auto und fahre zu Plätzen in der Stadt, die mir die App vorgibt. Dann lege ich mich noch mal kurz hin, bevor ich später meinen Waschsalon wieder aufmache."