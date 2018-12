Warnstreik der EVG Bahn stellt Fernverkehr bundesweit ein

Wegen des Warnstreiks hat die Deutsche Bahn ihre Fernzüge bundesweit gestoppt. Bis 9:00 Uhr fahren keine ICE- und IC-Züge, auch der Regionalverkehr ist betroffen. Den gesamten Tag über ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

Nichts geht mehr im Fernverkehr bei der Deutschen Bahn: Aufgrund des Streiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Bahn ihre ICE- und IC-Verbindungen eingestellt.

Seit dem frühen Morgen läuft der befristete Ausstand der EVG. Noch bis 9.00 Uhr sind bundesweit Fern- und Regionalzüge sowie S-Bahnen betroffen. Vom Karlsruher Hauptbahnhof fuhr nach Angaben der EVG kein Zug mehr. In Berlin sollten ab 6.00 Uhr alle S-Bahnen ausfallen, hieß es von der Deutschen Bahn. Weitere Regionen würden voraussichtlich noch hinzukommen.

Die Bahn richtete eine bundesweite Hotline ein: Unter 08000 996633 können sich Reisende über Ausfälle und Verzögerungen informieren.

Massive Einschränkungen am gesamten Tag

Zunächst hatte die Bahn erklärt, der Fernverkehr sei deswegen "bundesweit massiv eingeschränkt". Jetzt teilte sie mit, die Einstellung des Fernverkehrs werde ebenfalls bis 9.00 Uhr andauern. Darüber hinaus werde es aber während des gesamten Tages zu massiven Einschränkungen im bundesweiten Fernverkehr kommen, sagte ein Bahn-Sprecher. Er empfahl Reisenden dringend, ihre Reisen auf den Dienstag zu verschieben. Alle Tickets behielten ihre Gültigkeit, Zugbindungen seien aufgehoben - auch für den Dienstag.

Die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder in ganz Deutschland zum Ausstand aufgerufen und dabei keinen regionalen Schwerpunkt gesetzt. Der Grund des Warnstreiks: Die Gewerkschaft will im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen unter anderem nach mehr Lohn durchsetzen. Die Gewerkschaft fordert 7,5 Prozent mehr Geld. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben ein "7-Prozent-Paket" vorgelegt.

Verhandlungen erst wieder bei verbessertem Angebot

Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigten abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen. Die EVG will erst dann wieder verhandeln, "wenn die Bahn ein neues, verbessertes Tarifangebot" vorlegt. Der Konzern nannte den Warnstreik dagegen eine "überflüssige Eskalation" und rief die EVG auf, schon heute an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die Bahn verhandelt in Hannover parallel mit der EVG und der Lokführergewerkschaft GDL. Die GDL will vorerst auf Streiks verzichten. Sollte mit der Bahn kein Kompromiss erreicht werden, ziehe die GDL Ausstände zum Jahresbeginn in Betracht. "Wenn, dann rappelt die Kiste im neuen Jahr", so GDL-Chef Claus Weselsky.

Wer will was im Tarifstreit? Zwei Monate lang hatten die Bahn und die EVG über eine Tarifanpassung verhandelt. Die Gewerkschaft fordert 7,5 Prozent mehr Gehalt für die Mitarbeiter und den Ausbau eines Modells, bei dem die Angestellten zwischen einer Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung oder einem Plus an Urlaubstagen wählen können. Insgesamt geht es um 160.000 Beschäftigte.



Die Bahn hatte ein Angebot vorgelegt, das eine Entgelterhöhung in Höhe von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro vorsieht. Statt der zweiten Stufe der Gehaltserhöhung könnten die Angestellten auch eine Arbeitszeitverkürzung wählen. Außerdem bot die Bahn an, ihren Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge anzuheben.