liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Abschuss von Drohnen ++ Stand: 28.02.2024 07:31 Uhr

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht russische Drohnen aus der Richtung von Donezk abgewehrt. Der französische Außenminister Séjourné relativiert die umstrittenen Äußerungen von Präsident Macrons zu Bodentruppen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Vorfeld einer Sicherheitskonferenz der westlichen Balkanländer nach Albanien gereist. Albaniens Außenminister Igli Hasani nannte die Ankunft des ukrainischen Staatschefs am späten Dienstagabend in Tirana "einen entscheidenden Moment für die Förderung der bilateralen Beziehungen und die Solidarität mit der Ukraine in ihrem heldenhaften Kampf gegen die russische Aggression".

Es ist Selenskyjs erster Besuch in dem Balkanland seit Beginn der russischen Invasion vor zwei Jahren. Am Mittwoch wird Selenskyj an einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der westlichen Balkanländer teilnehmen. Dabei soll es auch um Unterstützung für die Ukraine gehen.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht russische Drohnen abgewehrt. Alle zehn "Shahed"-Drohnen aus Richtung des besetzten Gebiets Donezk seien zerstört worden, teilte die Luftwaffe auf Telegram mit. Demnach habe Russland auch S-300-Flugabwehrraketen auf die Ukraine abgefeuert.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die ukrainische Krim-Vertreterin Tamila Taschewa hat zehn Jahre nach Beginn der russischen Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel zunehmende Verstöße gegen die Menschenrechte dort beklagt. Mit Stand 24. Februar haben die Besatzer illegal 208 Menschen inhaftiert, darunter 125 Krim-Tataren", sagte die ständige Vertreterin des ukrainischen Präsidenten in der Autonomen Republik Krim der Nachrichtenagentur dpa. Sie kritisierte zudem eine "Kolonialisierung" und eine "totale Russifizierung" der Region.

Die Krim sei als russisches Anhängsel von der Außenwelt abgeschnitten und hänge wirtschaftlich am Tropf der Besatzungsmacht. Das habe vor allem das Leben für die Menschen erheblich verteuert. "Wir sehen einen wachsenden Widerstand gegen die Okkupation", sagte Taschewa.

Der französische Außenminister Stéphane Séjourné hat die Aussagen Präsident Macrons eingeordnet. Man müsse neue Unterstützungswege in den Blick nehmen, die auf sehr präzise Bedürfnisse antworteten, sagte Séjourné in der Nationalversammlung.

Er denke da vor allem an Cyberabwehr, die Produktion von Waffen in der Ukraine und die Minenräumung. "Einige dieser Handlungen könnten eine Präsenz auf ukrainischem Territorium erforderlich machen, ohne die Schwelle zur kriegsführenden Macht zu erreichen", sagte er.

In der Debatte um westliche Bodentruppen haben auch die USA erklärt, keine Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gesprächen in Saudi-Arabien eingetroffen.