Krieg gegen die Ukraine ++ Zahl der Todesopfer in Lwiw steigt auf sechs ++

Nach dem russischen Raketenangriff auf einen Wohnblock im westukrainischen Lwiw ist die Zahl der Todesopfer auf sechs gestiegen. Der ukrainische Präsident Selenskyj räumt ein, die Gegenoffensive gehe "nicht schnell" voran. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eingeräumt, dass die Gegenoffensive seiner Armee "nicht schnell" vorangeht - jedoch versichert, dass Kiews Truppen weiter vorrückten. "Die Offensive ist nicht schnell, das steht fest", sagte Selenskyj in Prag nach einem Treffen mit dem tschechischen Staatschef Petr Pavel vor Journalisten. "Aber trotzdem rücken wir vor und ziehen uns nicht zurück, wie es die Russen tun", ergänzte er. Mit Blick auf den anstehenden NATO-Gipfel in Litauen bekräftigte Selenskyj, sein Land wolle bei dem Treffen eine "Einladung" zum Beitritt erhalten. "Wir brauchen Ehrlichkeit in unseren Beziehungen zur NATO". Es sei an der Zeit, "den Mut und die Stärke dieses Bündnisses" zu demonstrieren.

Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebiet in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) ist die Zahl der Todesopfer auf sechs gestiegen. Am späten Abend meldeten die Behörden, dass noch eine Frau aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes gezogen worden sei. Rund 40 Menschen seien verletzt worden, hatte es nach offiziellen Angaben zuvor geheißen. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten an.

Es gebe Informationen, dass noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien, hieß es. Zwei Häuser sollen komplett zerstört worden sein. Mehr als 60 Menschen wurden den Angaben zufolge aus den zerstörten Häusern evakuiert. Sieben Personen seien aus den Trümmern gerettet worden. Insgesamt war von Schäden an 35 Gebäuden die Rede. In der Stadt wurde für zwei Tage eine Trauer ausgerufen.

