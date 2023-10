liveblog Großangriff auf Israel ++ UN-Sicherheitsrat verurteilt Hamas-Angriff ++ Stand: 09.10.2023 01:06 Uhr

Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilten den Hamas-Angriff auf Israel, die Reaktion erfolgte jedoch nicht einstimmig. Die Kämpfe im Gazastreifen gehen nach israelischen Angaben weiter. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben eine Resolution auf den Weg gebracht, in der Solidarität mit Israel angesichts der Großangriffe der Hamas bekundet werden soll. Nun sei es an der Zeit, der Welt zu zeigen, dass die Vereinigten Staaten fest an der Seite "unseres Freundes und Verbündeten Israel stehen in der Verurteilung dieser heimtückischen Attacke durch vom Iran gestützte Terroristen", erklärte der Vorsitzende des Außenausschusses der Kammer, Michael McCaul. Er gehe davon aus, dass die überparteiliche Resolution eine der ersten Vorlagen sein werde, über die im Plenum beraten werde, sobald ein neuer Repräsentantenhausvorsitzender gewählt sei. Er erwarte auch breiten parteiübergreifenden Rückhalt für die Resolution, ergänzte McCaul. In dem Text heißt es, das Repräsentantenhaus "steht an der Seite Israels, während es sich gegen diesen barbarischen Krieg verteidigt, der von der Hamas und anderen Terroristen begonnen wurde".

Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben bei einer Dringlichkeitssitzung in New York den massiven Angriff der Palästinenserorganisation auf Israel verurteilt. Die Reaktion erfolgte jedoch nicht einstimmig, wie der US-Botschafter bei der UN, Robert Wood, nach der Sitzung betonte. "Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, welche die Angriffe der Hamas verurteilt haben. Aber es sind offensichtlich nicht alle", erklärte Wood, ohne Staaten wie Russland explizit zu nennen.

Zuvor hatten die USA den UN-Sicherheitsrat zu einer geschlossenen Reaktion gegen den Hamas-Angriff auf Israel aufgerufen. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen zog der Sicherheitsrat keine gemeinsame Erklärung in Betracht, geschweige denn eine verbindliche Resolution.

Australien hat die Großangriffe der Hamas auf Israel scharf verurteilt. "Wir verurteilen ausdrücklich die willkürlichen Raketenangriffe, die Invisiernahme von Zivilisten und Geiselnahmen - ein besonders beunruhigender und ungeheuerlicher Akt", erklärte die australische Außenministerin Penny Wong. Sie habe am Wochenende mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen telefoniert und ihm Australiens Solidarität bekundet. Australien unterstütze Israels Recht auf Selbstverteidigung.

Die Regierung in Canberra warne australische Staatsbürger zudem vor Reisen in den Gazastreifen oder in Gebiete in Grenznähe, ergänzte Wong. Australiens Premierminister Anthony Albanese sagte dem Sender ABC, der Großangriff der Hamas sei "offensichtlich sehr gut geplant" gewesen.

Die israelische Armee attackiert nach eigenen Angaben weiterhin Stellungen im Gazastreifen. Kampfflugzeuge hätten Ziele der in der Küstenenklave herrschenden Hamas in einem mehrstöckigen Gebäude beschossen, teilte das Militär mit. Auch eine Kommandozentrale sei getroffen worden. Ein Boot der Marine zerstörte Armeeangaben zudem drei auf Israel gerichtete Raketenwerfer.