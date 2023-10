marktbericht Kursverluste voraus DAX droht neue Abwärtsrunde wegen Gewalt in Israel Stand: 09.10.2023 07:41 Uhr

Nach der jüngsten Erholungsbewegung geht es im DAX zu Wochenbeginn wieder abwärts. Mit der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten haben die Finanzmärkte nun ein geopolitisches Risiko mehr.

Die Gewalt im Nahen Osten schürt zu Wochenbeginn die Unsicherheit an den Weltmärkten. Dem DAX drohen vor diesem Hintergrund neue Verluste. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 15.156 Punkten.

Damit dürfte die jüngste Erholungsbewegung im DAX ein jähes Ende finden. Zum Wochenschluss hatte der DAX 1,1 Prozent auf 15.230 Zähler zulegen können, nachdem er am Mittwoch noch bis auf 14.948 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit März abgestürzt war. Aus technischer Sicht ist das Börsenbarometer seit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie ohnehin angeschlagen.

Der Ausbruch der Gewalt in Israel dürfte nach Einschätzung von Finanzmarkt-Experten nun zu einem Run auf sichere Anlagen wie Gold und dem US-Dollar führen. Tatsächlich zieht der Goldpreis am Morgen weiter an auf 1.850 Dollar je Feinunze. Zum Vergleich: Am Freitagabend hatte das gelbe Edelmetall noch bei 1.832 Dollar notiert.

Der Dollar zeigt zu anderen wichtigen Währungen Stärke. Der Euro fällt im frühen Handel auf 1,0551 Dollar zurück, nachdem er zum Wochenschluss noch die Marke von 1,06 Dollar touchiert hatte.

Auch die Nachfrage nach US-Staatsanleihen könnte Marktbeobachtern zufolge nun steigen. Das würde wiederum die Renditen abermals steigen lassen. Steigen aber die Renditen der als "sicherer Hafen" gesehenen Staatsanleihen, wird die risikoreichere Anlage in Aktien weniger attraktiv für die Investoren.

Der anhaltende Renditeanstieg hatte in den vergangenen Wochen Anlegerinnen und Anlegern den Appetit auf Aktien gründlich verdorben. "Es scheint, dass die Wall Street ein neues geopolitisches Risiko hat, nachdem Israel der Hamas den Krieg erklärt hat", sagte Edward Moya, Marktanalyst bei Oanda in New York.

Sorgen über eine mögliche Unterbrechung der Lieferungen aus dem Iran lassen den Preis für Rohöl der Sorte Brent im asiatischen Handel um 4,18 Dollar auf 88,76 Dollar pro Barrel steigen. "Angesichts der Knappheit, mit der sich die physischen Ölmärkte bereits im vierten Quartal 2023 konfrontiert sehen, könnte eine sofortige Reduzierung der iranischen Ölexporte den Brent-Future kurzfristig auf über 100 Dollar pro Barrel treiben", so die Analysten der Commonwealth Bank of Australia (CBA).

An den asiatischen Aktienmärkten sorgen die Feiertage in Japan und Südkorea für ein dünnes Marktumfeld, die Börse in Hongkong blieb wegen der Ausläufer des jüngsten Taifuns zunächst geschlossen. Die Börse in Shanghai gab um 0,7 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,6 Prozent.

An der Wall Street war es zum Wochenschluss derweil bergauf gegangen. Trotz anfänglicher Zinssorgen nach dem Arbeitsmarktbericht der US-Regierung hatten die Kurse schnell ins Plus gedreht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,9 Prozent höher auf 33.407 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 13.431 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4.308 Punkte zu.

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Aktie des Antriebs-Spezialisten Vitesco in den Fokus. Der fränkische Autozulieferer Schaeffler bietet 91 Euro je Vitesco-Aktie, 21 Prozent mehr als den Schlusskurs vom Freitag. Insgesamt wird die vor zwei Jahren von Continental abgespaltene Regensburger Vitesco dabei mit 3,64 Milliarden Euro bewertet. Die Eigentümerfamilie von Schaeffler hält bereits knapp 50 Prozent an Vitesco. Sie hat zugesagt, ihre Aktien an die AG zu verkaufen.

Unter den Einzelwerten im DAX könnte derweil heute die Airbus-Aktie einen Blick wert sein. Der Flugzeughersteller Airbus Defence and Space baut am Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover ein millionenschweres Wartungszentrum für den Transportflieger A400M. Zum Spatenstich am Montag (13 Uhr) wird unter anderen Verteidigungsminister Boris Pistorius erwartet.

Die Deutsche Telekom will weiter Stellen abbauen. Wie viele Jobs insgesamt betroffen sein werden, sei noch unklar, sagte ein Telekom-Sprecher am Samstag auf Anfrage. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Beim internen IT-Dienstleister Telekom IT sollen 1.300 der 5.400 in Deutschland angesiedelten Stellen wegfallen. Darüber hinaus würden rund 350 Beschäftigte in den kommenden Monaten das Unternehmen in den Vorruhestand oder in Altersteilzeit verlassen.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings fordert von Klima-Aktivisten der Letzten Generation nach Blockaden an mehreren deutschen Flughäfen Schadenersatz. "Eurowings wird für die Airlines der Lufthansa Gruppe materielle Schäden geltend machen, die durch die Aktionen von Aktivisten an den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg entstanden sind", sagte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

Nach der Übernahme des Softwareanbieters Suse durch den Finanzinvestor EQT wird dessen Aktie erwartungsgemäß aus dem SDAX entfernt. Durch den Kauf ist der Streubesitz unter zehn Prozent gesunken, somit ist die Voraussetzung für die Notierung in dem Index der kleineren Werte nicht mehr erfüllt. Für Suse wird ab heute der Abfüllanlagenhersteller Krones in den SDAX aufgenommen.