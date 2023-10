hintergrund Eskalation in Nahost Was ist die Hamas? Stand: 07.10.2023 14:06 Uhr

Von westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft, will die Hamas einen islamischen Staat Palästina einrichten. 2007 übernahm sie die Kontrolle im Gaza-Streifen, danach führte Israel drei Kriege gegen sie.

Die Überraschungsoffensive der im Gaza-Streifen herrschenden militant-islamistische Hamas auf Israel ist der größte Angriff seit Mai 2021. Israel, die EU und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Ihr bewaffneter Arm sind die Essedin-al-Kassam-Brigaden, die sich auch zu dem massiven Angriff auf Israel am Samstag bekannten.

Die Hamas wurde kurz nach Beginn der ersten Intifada im Dezember 1987 gegründet. Hamas ist die Abkürzung der arabischen Bezeichnung für "Islamische Widerstandsbewegung". Das Wort selbst bedeutet "Eifer". Programmatisches Ziel der Hamas ist die Zerstörung Israels und die Errichtung eines islamischen Staates Palästina.

Die Bewegung entstand als Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft und verstand sich als Gegenpol zur Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Sie trat zunächst als reine Wohltätigkeitsorganisation auf und gründete Schulen und andere soziale Einrichtungen, was ihr in der verarmten Bevölkerung des Gazastreifens große Popularität einbrachte und zu ihrem Sieg bei den bisher letzten Wahlen in den palästinensischen Gebieten 2006 führte.

2007: Hamas übernimmt Kontrolle im Gazastreifen

Danach verschärften sich die Rivalitäten mit der Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Nach Gefechten mit Fatah-Kämpfern übernahm die Hamas im Sommer 2007 die Kontrolle im Gaza-Streifen. Israel verhängte daraufhin eine Blockade über das dicht besiedelte Küstengebiet.

Seit 2008 führte Israel drei Kriege gegen die Hamas. Beim bisher folgenschwersten Gaza-Krieg im Sommer 2014 wurden mehr als 2.200 Palästinenser getötet, in der Mehrheit Zivilisten. Auf israelischer Seite gab es 74 Tote, die Opfer waren vor allem Soldaten.