Eskalation in Nahost Massiver Angriff auf Israel Stand: 07.10.2023 11:03 Uhr

Bei massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wurden in Israel mindestens zwei Menschen getötet. Militante Palästinenser drangen in israelische Orte vor. Israels Armee erklärte den Kriegszustand.

Militante Palästinenser haben am Morgen nach Angaben der Armee 2.200 Raketen vom Gazastreifen auf Ziele in Israel abgefeuert. In verschiedenen Städten des Landes heulten Warnsirenen. Auch in Tel Aviv und Jerusalem war Raketenalarm zu hören. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, sich in geschützte Bereiche zu begeben.

ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann berichtet aus Tel Aviv von bisher zwei bestätigten Toten. Es werden noch weitere Opfer vermutet, auch gebe es viele Schwerverletzte. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden. Mehrere weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene wurden demnach in Krankenhäuser gebracht.

Palästinenser dringen nach Israel ein

Wie das israelische Militär mitteilte, drangen im Zuge der Angriffe mehrere bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet ein. In der Stadt Sderot lieferten sie sich Schusswechsel mit israelischen Streitkräften. Das bestätigte der Bürgermeister der Stadt, es gibt auch entsprechende Videos in den Sozialen Medien.

Itamar Revivo, ein Lokalpolitiker aus Aschkelon, erklärte im israelischen Fernsehen, die militanten Palästinenser landeten teilweise mit Drohnen in den Ortschaften.

Aus Hamas-Kreisen verlautete, es seien Israelis als Geiseln genommen worden. Dafür gab es aber von Seiten der israelischen Armee zunächst keine Bestätigung. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge lehnte ein Sprecher des israelischen Militärs einen Kommentar dazu ab.

"Wir sind im Krieg"

Die Armee erklärte den Kriegszustand. Auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv: "Bürger Israels, wir sind im Krieg." Israels Verteidigungsminister Joav Galant genehmigte die Mobilisierung von Tausenden Reservisten. "Hamas hat heute Morgen einen großen Fehler gemacht", sagte er.

Die israelische Luftwaffe führt nach Angaben eines Sprechers Luftschläge in Gaza aus. Kämpfe gebe es in der israelischen Stadt Erez an der Grenze zum Gaza-Streifen und bei der in der Nähe gelegenen Militärbasis Zikim.

Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora zu Ehren der heiligen Schrift der Juden.

Hamas spricht von "Militäroperation"

Die im Gaza herrschende islamistische Hamas hatte am Morgen den Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel erklärt. Man habe beschlossen, israelischen "Verbrechen" ein Ende zu setzen, sagte der Militärchef Mohammed Deif. "So wird der Feind verstehen, dass die Zeit, in der er wütet, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, vorbei ist. Wir kündigen den Beginn der Operation 'Al Aksa-Flut' an." Er sprach von 5.000 abgefeuerten Raketen.

Deif forderte zudem israelische Palästinenser und die arabische Bevölkerung jenseits der israelischen Grenzen auf, sich an den Angriffen auf Israel zu beteiligen. Nach eigenen Angaben ist auch die Palästinensermiliz "Islamischer Dschihad" an den Angriffen beteiligt.

Bundesregierung und EU verurteilen Angriffe

Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte die Angriffe aus Gaza scharf. "Hamas eskaliert die Gewalt", schrieb sie auf der Plattform X, ehemals Twitter. "Israel hat unsere volle Solidarität & das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen."

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, drückte den Menschen in Sderot seine Solidarität aus. "Deutschland verurteilt diesen massiven und rücksichtslosen Angriff auf Zivilisten auf dem Luft- und Landweg", schrieb er auf X. Deutsche in Israel rief er auf, sich angesichts des Raketenbeschusses nahe von Schutzräumen aufzuhalten.

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel sprach von "wahllosen Angriffen" gegen Israel und sein Volk, "die Terror und Gewalt gegen unschuldige Bürger verursachen". "Meine Gedanken sind bei allen Opfern." Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

Immer wieder Zusammenstöße

Die Lage in den Palästinensergebieten, besonders im besetzten Westjordanland, hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Seit Donnerstag waren dort vier Palästinenser bei eigenen Anschlägen oder Konfrontationen mit der israelischen Armee getötet worden.

An der Gaza-Grenze hatte es im vergangenen Monat mehrfach gewaltsame Proteste gegeben. Dabei wurden auch Sprengsätze auf Soldaten geworfen, mehrere Palästinenser wurden durch Schüsse verletzt. Die israelische Luftwaffe griff angesichts der Vorfälle mehrmals Hamas-Posten im Gazastreifen an.

Nach UN-Angaben leben im Gazastreifen mehr als zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird.

Mit Informationen von Jan-Christoph Kitzler, ARD Tel Aviv