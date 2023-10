liveblog Angriff auf Israel ++ Netanyahu: "Wir sind im Krieg" ++ Stand: 07.10.2023 11:07 Uhr

Israels Premierminister Netanyahu sieht sein Land im Krieg. Außenministerin Baerbock verurteilt "terroristische Angriffe". Es gibt Berichte über getötete und entführte Israelis. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Lage in Israel ist unübersichtlich. Wie die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann berichtet, gibt es zwei bestätigte Tote. "Es gibt aber wohl deutlich mehr Tote und viele Schwerverletzte, die in den Krankenhäusern behandelt werden."

Informationen kämen vor allem über die sozialen Netzwerke, so von der Tann. So gäbe es unbestätigte Videos von einer eingenommenen israelischen Militärbasis: "Das sind blutige Szenen von getöteten israelischen Soldaten." Es gäbe zudem Berichte über verschleppte israelische Zivilisten und Soldaten. "Auch davon gibt es grausame Videos. Man kann schon fast von Lynchen sprechen", sagt die ARD-Korrespondentin.

Die aktuelle Lage habe eine andere Dimension als die Angriffe der vergangenen Zeit. "Sobald die Hamas sich einschaltet, gewinnt die Lage eine andere Qualität. Hinzu kommt die Infiltration von Kämpfern in den Süden Israels - das ist eine andere Dimension als das, was wir bisher gesehen haben", erklärt von der Tann.

Das Datum des Angriffs sei zudem symbolisch - fast auf den Tag genau vor fünfzig Jahren begann der Jom-Kippur-Krieg, bei dem Israel von mehreren arabischen Staaten angegriffen wurde.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Samstag nach massiven Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel von einem "Krieg" gesprochen. "Bürger Israels, wir sind im Krieg und wir werden gewinnen", sagte Netanyahu in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv.

Bei Kämpfen mit bewaffneten Angreifern aus dem Gazastreifen ist nach israelischen Angaben der Präsident des Regionalrats der israelischen Grenzorte nordöstlich des Palästinensergebiets getötet worden. Ofir Liebstein sei "bei einem Schusswechsel mit Terroristen" getötet worden, teilte der Regionalrat von Shaar Negev mit.

Einem Sprecher des israelischen Militärs zufolge haben die Palästinenser 2500 Raketen auf Israel geschossen. Kämpfe gebe es in der israelischen Stadt Erez an der Grenze zum Gaza-Streifen und bei der in der Nähe gelegenen Militärbasis Zikim. Tausende Reservisten der israelischen Armee würden aktiviert. "Natürlich gibt es Opfer", sagte der Sprecher.

Botschafter Steffen Seibert hat Deutsche in Israel aufgerufen, sich angesichts des Raketenbeschusses aus Gaza nahe von Schutzräumen aufzuhalten. Auf der Plattform X schrieb der deutsche Botschafter: "An alle Landsleute in Israel: Der Raketenbeschuss aus Gaza dauert an, es besteht insgesamt erhöhte Gefahr." Wichtig sei, sich über die Lage zu informieren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. "Passen Sie auf sich auf!"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die terroristischen Angriffe auf Israel scharf verurteilt. "Hamas eskaliert die Gewalt. Ich verurteile die terroristischen Angriffe aus Gaza gegen #Israel aufs Schärfste", schrieb sie auf der Plattform X und forderte ein sofortiges Ende der Gewalt gegen Unschuldige. "Israel hat unsere volle Solidarität & das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen."

Die israelische Luftwaffe führt nach Angaben eines Sprechers Luftschläge in Gaza aus. Ein Zeuge berichtet von Explosionen im Gazastreifen und in Gaza-Stadt.

In den sozialen Medien kursieren unbestätigte Fotos und Videos, die von den militanten Palästinensern entführte und getötete Israelis zeigen sollen. Ein Sprecher der israelischen Armee wollte sich nicht zu den Berichten über die Entführungen äußern.

Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die israelische Armee am Samstag den Kriegszustand erklärt. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel.

Nach Angaben israelischer Streitkräfte drangen "einige Terroristen vom Gazastreifen in israelisches Gebiet" ein. Sie riefen die Bevölkerung in den angrenzenden Gebieten auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Militante Palästinenser haben am Samstagmorgen Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Die radikal-islamische Hamas sprach vom Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel.