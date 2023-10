liveblog Nach Großangriff auf Israel ++ Hamas: Geisel und ihre beiden Kinder freigelassen ++ Stand: 12.10.2023 02:40 Uhr

Die Hamas, hat mitgeteilt, eine israelische Geisel und ihre beiden Kinder freigelassen zu haben. Der UN-Sicherheitsrat soll am Freitag zu den Kämpfen in Nahost tagen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Präsident Biden: Israel muss nach den "Regeln des Krieges" handeln

US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, nach den "Regeln des Krieges" zu handeln. "Ich kenne Bibi seit über 40 Jahren und habe eine sehr offene Beziehung zu ihm, ich kenne ihn gut", sagte Biden über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, den er beim Spitznamen nannte. Es sei wirklich wichtig, dass Israel trotz all des Ärgers und des Frusts nach den Regeln des Krieges handele, so Biden in seiner Rede. "Und es gibt Regeln des Krieges", fügte er hinzu.

Biden hatte US-Medien zufolge den israelischen Premier bereits in Gesprächen aufgefordert, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza so gering wie möglich zu halten und nach dem Völkerrecht zu handeln. In einer Rede am Dienstag sagte Biden mit Blick auf Netanyahu: "Wir haben auch darüber gesprochen, dass Demokratien wie Israel und die Vereinigten Staaten stärker und sicherer sind, wenn wir nach rechtsstaatlichen Grundsätzen handeln."

Biden bezeichnete die Angriffe der Hamas in Israel als "den tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust". Die Angriffe seien "pure Grausamkeit" gewesen, so Biden vor führenden Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinden in den USA. "Und ich würde behaupten, dass dies der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust ist", fügte er hinzu.

US-Präsident Joe Biden spricht im Rosengarten des Weißen Hauses.

Bundesregierung stellt Israel Kampfdrohnen "Heron TP" zur Verfügung

Deutschland stellt Israel einem Magazin zufolge zwei geliehene Kampfdrohnen vom Typ Heron TP zur Verfügung. Verteidigungsminister Boris Pistorius habe einer israelischen Anfrage vom Wochenende am Mittwoch zugestimmt, berichtet der "Spiegel" ohne genaue Quellenangabe. Demnach kann Israel die Flugkörper ab sofort benutzen. Eine Stellungnahme des Ministeriums liegt nicht vor. Die Luftwaffe lieh sich die Drohnen, um 16 deutsche Piloten an dem israelischen Modell auszubilden. Diese Piloten kehren nach dem Hamas-Angriff nach Deutschland zurück.

UN-Sicherheitsrat soll am Freitag zu Nahost tagen

Der UN-Sicherheitsrat soll am Freitag erneut wegen der Lage in Nahost zusammenkommen. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen werde sich um 21 Uhr MESZ in New York treffen. Unter den Mitgliedsstaaten wurde zunächst noch diskutiert, ob das Treffen hinter verschlossenen Türen stattfinden oder öffentlich ausgestrahlt werden soll.

Hamas: Israelische Geisel und ihre beiden Kinder freigelassen

Die radikalislamische Hamas hat die Freilassung einer israelischen Geisel und ihrer beiden Kinder verkündet. "Eine israelische Siedlerin und ihre zwei Kinder wurden nach ihrer Festnahme bei den Zusammenstößen freigelassen", erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Abend. Ein im Anschluss im palästinensischen Fernsehsender Al-Aksa ausgestrahltes Video zeigte, wie sich eine Frau bei Tag mit zwei Kindern und drei bewaffneten Hamas-Kämpfern von einer mit Stacheldraht eingezäunten Zone entfernt.

Israelische Medien erklärten hingegen, die Frau sei gar nicht in den Gazastreifen verschleppt und bereits zuvor wieder freigelassen worden.

Der Liveblog vom Mittwoch zum Nachlesen

Der türkische Präsident Erdogan verhandelt laut Regierungskreisen mit der Hamas über die Freilassung von Geiseln aus Israel. Die Regierung der Schweiz will die Hamas als terroristische Organisation einstufen. Alle Entwicklungen im Liveblog.