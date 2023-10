Botschafter bestätigt Israel greift Flughäfen in Syrien an Stand: 12.10.2023 16:37 Uhr

Israels Armee hat die syrischen Flughäfen in Damaskus und Aleppo bombardiert, sie sollen außer Betrieb sein. Ziel seien iranische Waffenlieferungen gewesen, bestätigte der israelische Botschafter in Deutschland.

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat bestätigt, dass die israelische Luftwaffe die syrischen Flughäfen Damaskus und Aleppo angegriffen hat. In Damaskus seien "Waffenlieferung aus Iran mit Raketen und Drohnen" das Ziel gewesen, sagte Prosor dem Sender Welt. "Wir haben das auch in der Vergangenheit gemacht, ein paar Mal in der Woche", sagte er und verwies darauf, "wie intensiv" die Waffenlieferungen aus dem Iran an "Syrien und Libanon" seien. "Darum haben wir so viele Waffen und Raketen in der Gegend."

Flughäfen sollen außer Betrieb sein

Syrische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass die Rollfelder der beiden Flughäfen bei zeitgleichen israelischen Angriffen beschädigt worden seien. Beide Airports seien außer Betrieb. Dies sei ein "verzweifelter Versuch" Israels, die Aufmerksamkeit vom Konflikt mit der Hamas in Gaza "abzulenken", zitierte das syrische Staatsfernsehen eine Militärquelle.

Seit dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 hat Israel immer wieder Angriffe im Nachbarland geflogen. Dabei nahm die Armee in erster Linie Kämpfer der Hisbollah-Miliz und anderer pro-iranischer Gruppen ins Visier, sowie Stellungen der syrischen Armee. Offiziell bestätigt werden diese Einsätze von Israel nur selten.