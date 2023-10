Verletzte im Osten des Landes Syrien meldet israelische Luftangriffe Stand: 03.10.2023 10:39 Uhr

Israel soll laut syrischen Angaben militärische Ziele im Osten Syriens angegriffen haben. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Die israelische Armee äußerte sich nicht zu der mutmaßlichen Attacke.

Das israelische Militär soll nach Berichten syrischer Staatsmedien Luftangriffe auf eine Provinz im Osten von Syrien geflogen haben. Zwei Soldaten seien verletzt worden, hieß es demnach. Israel äußerte sich nicht zu den Angaben.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte einen ungenannten Militärvertreter mit der Aussage, die Luftangriffe hätten am Montagabend militärische Stellungen in Dair al-Saur getroffen. Die Provinz grenzt an den Irak, verfügt über mehrere Ölfelder und gilt seit dem Beginn des Syrien-Konflikts vor 13 Jahren als strategisch bedeutsam. Vom Iran unterstützte Milizen und syrische Truppen kontrollieren das Gebiet und waren bei früheren Angriffen häufig das Ziel israelischer Luftangriffe.

Syrische Beobachtungsstelle: Unklar, woher Luftangriff kam

Die in Großbritannien ansässige oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und das Aktivistenkollektiv Deir Ezzor 24 erklärten, der Luftangriff habe Stellungen in der Gegend um Bukamal entlang der irakischen Grenze getroffen, ein Rückzugsort der vom Iran unterstützten Milizen.

Beide teilten mit, sie könnten die Quelle des Luftangriffs nicht identifizieren. Israel hat in den vergangenen Jahren Hunderte Angriffe auf Ziele in den von der Regierung kontrollierten Teilen des benachbarten Syriens geflogen. Öffentlich räumt die Regierung diese Aktionen selten ein.