Fördergelder aus Brüssel Wie die EU die Palästinenser finanziert Stand: 09.10.2023 12:45 Uhr

Gehälter, Pensionen, Sozialhilfe: Für die palästinensische Autonomiebehörde gilt die EU als wichtigster Geldgeber. Doch der politische Einfluss Brüssels bleibt gering - und die Kritik Palästinenser-Präsident Abbas wächst.

Im Juli kam eine Art Ordnungsruf aus dem Europäischen Parlament: In strengem Ton forderten Abgeordnete die Brüsseler Kommission auf, sie solle bitte dafür sorgen, dass Hilfsgelder in Millionenhöhe für die Palästinenser besser kontrolliert werden.

Die Forderung hat einen Grund. Die Europäische Union ist nach eigenen Angaben weltweit der größte Geldgeber für die palästinensische Autonomiebehörde. Die Quasi-Regierung in Ramallah könnte ohne die EU-Hilfen kaum funktionieren. Allein in der Dreijahresperiode von 2017 bis 2020 flossen rund 1,3 Milliarden Euro aus Europa in die Palästinensergebiete.

Auch Vereinte Nationen zahlen Hilfsgelder

Deutschland trägt davon mehr als ein Fünftel. Dazu kommen weitere Direkthilfen aus den Mitgliedsländern, insgesamt summieren sich die Zahlungen der Europäer auf 2,3 Milliarden Euro.

Mit dem Geld werden Gehälter und Pensionen der Palästinenserverwaltung im Westjordanland bezahlt, aber auch Sozialhilfe für besonders Bedürftige. Für Flüchtlinge kommen weitere 159 Millionen aus dem EU-Haushalt hinzu, das Geld wird über das Hilfswerk der Vereinten Nationen ausgezahlt.

Unter anderem Korruptionsvorwürfe gegen Abbas

Allerdings gibt es seit Jahren Zweifel am Präsidenten der Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. Der 87-Jährige weigert sich, Wahlen durchzuführen - obwohl die eigentlich die Bedingung für die Unterstützung durch die EU sind. Zuletzt wurde vor 18 Jahren gewählt.

Außerdem wird Abbas Korruption vorgeworfen, auch seine Familienangehörigen sollen von den Fördergeldern profitiert haben. Die israelische Regierung wirft der EU darüber hinaus vor, dass Fördergelder regelmäßig auch an die Familien von Terror-Attentätern gehen. Die Rede ist von sogenannten "Märtyrerrenten".

Dass Abbas Verständnis für den Terror der islamistischen Hamas geäußert hat, dürfte die Kritik an ihm verschärfen. Obwohl die EU wichtigster Geldgeber in der Region ist, blieb der politische Einfluss bisher eher gering. Versuche, mit den verschiedenen Palästinensergruppen im Gazastreifen und im Westjordanland ins Gespräch zu kommen, scheiterten immer wieder.