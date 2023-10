liveblog Großangriff auf Israel ++ Zahl der Todesopfer in Israel steigt auf über 1200++ Stand: 11.10.2023 03:49 Uhr

Staatlichen Medien zufolge ist die Zahl der Todesopfer in Israel auf über 1200 gestiegen. Ein erstes Flugzeug mit US-Munition ist in Israel eingetroffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kanadas Regierung will nach den Großangriffen der Hamas auf Israel Staatsbürger aus dem Land ausfliegen. In den kommenden Tagen solle eine Maschine der kanadischen Streitkräfte in Tel Aviv starten, schrieb Außenministerin Mélanie Joly auf der ehemals als Twitter bekannten Plattform X. Für Staatsbürger, die den Flughafen der israelischen Stadt nicht erreichen könnten, würden andere Optionen geprüft. Unerwähnt blieben in Jolys Post indes jene Kanadier, die im Gazastreifen festsitzen sollen, nachdem Israel das von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Küstengebiet abgeriegelt hat.

Der palästinensische Gesandte bei den Vereinten Nationen bezeichnet die israelische Bombardierung des Gazastreifens und die vollständige Blockade der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Enklave als "nichts weniger als Völkermord". "Diese eklatante Entmenschlichung und die Versuche, ein Volk in die Unterwerfung zu bomben, Hunger als Methode der Kriegsführung einzusetzen und seine nationale Existenz auszulöschen, sind nichts weniger als Völkermord", schreibt der palästinensische UN-Gesandte Riyad Mansour in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat. "Das sind Kriegsverbrechen."

Nach dem Angriff auf Israel hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein hartes Einschreiten gegen Sympathisanten und Unterstützer der Terrororganisation Hamas in Deutschland angekündigt. "Wir nutzen alle nachrichtendienstlichen und polizeilichen Mittel, um gegen Hamas-Unterstützer vorzugehen", sagte die Sozialdemokratin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Unsere Sicherheitsbehörden nehmen die islamistische Szene noch stärker ins Visier, um Reaktionen auf den Terror der Hamas sofort zu erkennen und jede Unterstützung zu unterbinden. Das gilt auch für das Sammeln von Spenden für die Hamas."

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer ersten öffentlichen Reaktion auf die Angriffe der militanten Hamas gegen Israel den USA ein Scheitern im Nahen Osten vorgeworfen. "Das ist ein starkes Beispiel für das Scheitern der Politik der Vereinigten Staaten im Nahen Osten, die versucht haben, die Regulierung dort zu monopolisieren", sagte Putin in Moskau zum Auftakt eines Treffens mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mohammed al-Sudani.

Putin, der selbst einen zerstörerischen Krieg gegen die Ukraine führt, rief die Konfliktparteien im Nahen Osten zur Rücksicht auf die Zivilbevölkerung auf. Die Zahl der Opfer unter den Zivilisten müsse möglichst auf Null sinken, sagte der Kremlchef, dem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.

Israel wird nicht nur vom Gazastreifen aus angegriffen. Auch an seiner Nordgrenze zum Libanon ist es bereits zu Gefechten mit Bewaffneten gekommen. Die Sorge ist groß, dass es dort zu einer zweiten Front kommt. Moritz Behrendt berichtet aus Beirut.

Israel setzt in Nacht seine Vergeltungsschläge im gesamten Gazastreifen fort. Mehr als 70 Ziele seien in Daraj Tuffah, einem Stadtteil von Gaza-Stadt, getroffen worden, teilte das Militär mit. Der Stadtteil sei von der Hamas für direkte Angriffe auf Israel genutzt worden.

Nach Angaben des staatlichen israelischen Rundfunksenders Kan steigt die Zahl der israelischen Todesopfer des Hamas-Angriffs auf 1200.

Hamas-Terroristen haben nach Informationen des ZDF beim Überfall auf Israel mindestens fünf Deutsche entführt. Wie das ZDF weiter berichtete, wurde eine Deutsche getötet. Von Seiten des Auswärtigen Amtes in Berlin gab es für diese Informationen keine Bestätigung. Die Entführungen und die mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger sind der Grund dafür, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen gegen die Hamas aufgenommen hat.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Großangriff der Hamas auf Israel als "Brutalität" bezeichnet, "wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben hat". Hunderte seien "massakriert" worden, Familien in ihren Häusern ausgelöscht, sagte Netanjahu in einem Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden. "Sie nahmen Dutzende von Kindern, fesselten sie, verbrannten sie und richteten sie hin. Sie haben Soldaten enthauptet."

Das israelische Militär hat einem Medienbericht zufolge erste Munition aus amerikanischen Beständen erhalten. Ein erstes Transportflugzeug mit "hochentwickelter" amerikanischer Munition sei in der Nacht auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels gelandet, berichtete die israelische Internet-Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf die israelischen Verteidigungskräfte (IDF). Die Munition ermögliche "bedeutende Angriffe und Vorbereitungen für weitere Szenarien".

US-Außenminister Blinken will nach dem Großangriff der Hamas nach Israel reisen. Die EU-Staaten sind laut Chefdiplomat Borrell mehrheitlich für die Zahlung von Hilfsgeldern an die Palästinenser. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.