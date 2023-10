Terror in Israel Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Hamas-Angriffen Stand: 10.10.2023 14:44 Uhr

Hunderte Menschen sind bei dem Terrorangriff der Hamas auf Israel getötet und entführt worden - unter ihnen wohl auch Deutsche. Daher hat die Bundesanwaltschaft nun Ermittlungen gegen die Miliz aufgenommen.

Im Zusammenhang mit den Angriffen der Terrormiliz Hamas auf Israel haben auch deutsche Strafverfolger Ermittlungen aufgenommen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erklärte, sie ermittle wegen mehrerer Verbrechen gegen deutsche Staatsangehörige.

Nachgegangen werde dem Verdacht des Mordes, des Totschlags und der Geiselnahme. Der Verdacht richte sich gegen noch unbekannte Mitglieder der Palästinenser-Organisation. Damit bestätigte die Behörde einen Bericht der "Bild"-Zeitung.

"Wenn es bei Terrorakten im Ausland deutsche Opfer gibt, dann leitet die Bundesanwaltschaft immer ein Ermittlungsverfahren ein", erklärt ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam. "Das ist daher keine überraschende Entwicklung. Für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens spielt es keine Rolle, ob es realistisch ist, dass man irgendwann jemanden hier in Deutschland für die Taten vor Gericht bringen kann."

Wohl auch Deutsche unter Toten und Geiseln

Die militant-islamistische Hamas hatte am vergangenen Samstag einen Großangriff auf Israel begonnen. Hunderte Menschen wurden getötet und über 100 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Auch Deutsche sollen unter den Entführungsopfern sein, wie die Bundesregierung bereits am Wochenende mitgeteilt hatte. Das Auswärtige Amt in Berlin geht davon aus, dass es sich um Menschen handelt, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit haben.

Unter anderem soll die Deutsche Shani Louk entführt worden sein, die nach Angaben ihrer Familie ein Musikfestival besucht hatte, das von Hamas-Terroristen angegriffen worden war. Nach Information von ARD-aktuell liegt sie schwer verletzt in einem Krankenhaus in Gaza. In einem Appell an die Bundesregierung bittet die Mutter um schnelle Hilfe.

Louk wurde seit Samstag vermisst. Auf einem Video war die 22-Jährige halbnackt auf einem Pick-Up zwischen mehreren Hamas-Männern offenbar im Gazastreifen zu sehen, mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Ihre Mutter hatte sie anhand ihrer Tattoos erkannt.