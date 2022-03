Liveblog Corona-Pandemie ++ RKI meldet 122.111 Neuinfektionen ++ Stand: 01.03.2022 04:35 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gesunken. Die Vereinigten Staaten lockern die Maskenpflicht in Regierungsgebäuden. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 122.111 Neuinfektionen Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 122.111 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 3791 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 125.902 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 1213,0 von 1238,2 am Vortag. 235 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 122.937. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 14,96 Millionen Corona-Tests positiv aus.

USA will Maskenpflicht in Regierungsgebäuden lockern In den USA müssen laut einem neuen Leitfaden der US-Arbeitsgruppe für Sicherheit am Arbeitsplatz Besucher und Mitarbeiter von Behörden künftig in weiten Teilen des Landes keine Maske mehr tragen. In Bezirken mit geringen oder mittleren Covid-19-Infektionen muss das Tragen von Masken in Bundesgebäuden nicht vorgeschrieben werden, unabhängig vom Impfstatus, heißt es in dem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument der vom Weißen Haus geleiteten Safer Federal Workforce Task. Das US-Präsidialamt weist die Behörden an, die Masken- und Testvorschriften für Bundesbedienstete bis zum 4. März zu überarbeiten.