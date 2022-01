Überblick Corona-Regeln Was in welchem Bundesland gilt Stand: 24.01.2022 15:49 Uhr

Im Wesentlichen gelten in den Bundesländern sehr ähnliche Corona-Regeln - in den Details aber gibt es Unterschiede. Und die Regeln verändern sich oft. Was gilt wo, ab wann und bis wann? Ein Überblick.

Baden-Württemberg

Kontaktbeschränkungen, Ausnahmeregelungen von 2G-Plus und eine Sperrstunde für die Gastronomie gelten schon seit 2021.

Seit dem 12. Januar gilt in Gastronomie und Einzelhandel zudem eine FFP2-Pflicht.

Stand: 21. Januar

Bayern

Am 19. Januar kassierte der bayerische Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel im Einzelhandel. Sie hatte für alle Läden außer jenen des täglichen Bedarfs gegolten.

Zuvor hatte die Staatsregierung schon die Hotspot-Regelung für Gebiete mit einem Inzidenzwert von über 1000 und den damit einhergehenden Lockdown vorerst ausgesetzt - sie soll an Omikron angepasst werden.

Stand: 19. Januar

Berlin

Der Senat beschloss am 11. Januar die "Zweite Verordnung zur Änderung der Vierten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung". Sie trat vier Tage später in Kraft.

Der Beschluss der Ministerpräsidenten-Konferenz zu Quarantäne und Isolation war berlinweit schon einen Tag früher in Kraft getreten.

Stand: 17. Januar

Brandenburg

Wegen der Omikron-Variante verschärfte das Kabinett die Maßnahmen nochmals. Die geänderte Corona-Verordnung trat am 17. Januar in Kraft und gilt zunächst bis zum Ablauf des 13. Februar 2022. Mit der Verordnung wird die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz der Leitindikatior.

Stand 21. Januar

Bremen

Seit dem 21. Januar gilt im Land Bremen die 30. Corona-Verordnung. Sie enthält unter anderem Änderungen bei der Maskenpflicht auch für kleine Kinder. Außerdem gilt die 2G-plus-Regel etwa für Gastronomie, Kultur und Freizeit unabhängig von der Warnstufe mindestens bis zum 13. Februar im ganzen Bundesland.

Stand: 21. Januar

Hamburg

Am 10. Januar trat in Hamburg eine weitere Verschärfung in Kraft, die für viele Bereiche einen Zugang nach der 2G-plus-Regel vorsieht: Fast überall dort, wo bislang 2G galt, muss seitdem auch ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Davon ausgenommen ist der Einzelhandel, dort gilt weiterhin 2G. Und Geboosterte, Kinder und Jugendliche, die in der Schule regelmäßig getestet werden, müssen keinen Test vorweisen.

Stand: 17. Januar

Hessen

Die hessischen Regeln traten im Wesentlichen in November und Dezember in Kraft.

Durch die Anpassung der hessischen Corona-Schutzverordnung, die seit dem 17. Januar gilt, änderten sich aber insbesondere die Bestimmungen zur Isolation von Infizierten und Quarantäne von Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen.

Stand: 17. Januar

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat eine Corona-Ampel für die Landes- und die kommunale Ebene. Je nach Stufe eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt gelten demnach bestimmte Regeln. Aktuell gilt in vielen Bereichen 2G-plus.

Darüber hinaus gibt es jedoch auch bundesweit einheitliche Maßnahmen.

Stand: 24. Januar

Niedersachsen

In Niedersachsen gilt die "Winterruhe" mit Warnstufe 3 vorerst bis zum 2. Februar - sie hätte eigentlich schon Anfang Januar enden sollen. Bei der aktuell geltenden Warnstufe gilt fast überall 2G-plus - außer beispielsweise für Geboosterte.

Stand: 17. Januar

Nordrhein-Westfalen

In NRW sind Clubs und Diskotheken schon länger geschlossen, ebenso gelten die Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt plus zwei Personen für Ungeimpfte bereits. Private Treffen sind für Geimpfte und Genesene nur noch mit maximal zehn Menschen erlaubt.

Stand: 20. Januar

Rheinland-Pfalz

Schon am 23. Dezember trat in Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Seitdem sind Zuschauer bei Großveranstaltungen ausgeschlossen, Clubs und Diskotheken sind geschlossen.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen auch bei Geimpften und Genesenen traten erst einige Tage später in Kraft.

Stand: 29. Dezember

Saarland

Zuletzt hat der saarländische Ministerrat Lockerungen für Menschen mit einer Booster-Impfung beschlossen. Diese müssen bei der 2G-plus-Regelung keinen zusätzlichen Test vorlegen.

Stand 21. Januar

Sachsen

In Sachsen gelten seit dem 14. Januar einige neue Corona-Regeln. Die aktuelle Notfallverordnung des Landes gilt bis einschließlich 6. Februar.

Sie enthält viele Lockerungen für verschiedene Bereiche, die oft mit 2G oder 2G-plus verknüpft sind.

Stand: 13. Januar

Sachsen-Anhalt

Seit dem 19. Januar gilt in Sachsen-Anhalt die 15. Eindämmungsverordnung - zunächst bis zum 28. Januar. Sie enthält aber nur wenige Neuerungen. Beispielsweise sind Geboosterte schon ab dem Tag ihrer Impfung von einer 2G-plus-Testpflicht befreit.

Stand: 18. Januar

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hatte im vergangenen Jahr lange die bundesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz - wurde aber als eines der ersten Länder von der Omikron-Welle heimgesucht.

Am 10. Januar beschloss der Landtag die epidemische Lage. Einen Tag später verschärfte die Landesregierung die Corona-Regeln, vor allem weitete sie die 2G-plus-Regel aus.

Stand: 18. Januar

Thüringen

Die neue Corona-Verordnung des Landes trat am 23. Januar in Kraft und gilt bis zum 8. Februar. Sie enthält Erleichterungen bei der 2G-plus-Regel, und die Obergrenze von 35 Personen bei Versammlungen ist gestrichen worden.

Stand: 23. Januar