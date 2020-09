Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst haben zwei Verhandlungsrunden kein Ergebnis gebracht. Nun lassen die Gewerkschaften die Muskeln spielen und kündigten ab Dienstag Warnstreiks an.

Auf die Menschen in Deutschland kommen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu. Erste Arbeitsniederlegungen mit regionalem Bezug sollen am Dienstag beginnen, kündigte die Gewerkschaft ver.di an. Wo und in welchen Branchen gestreikt wird, werde erst Anfang der Woche klar, hieß es.

Zu Ausständen könnte es etwa in Kitas kommen, hieß es aus Verhandlungskreisen von anderer Seite. Da es sich um Warnstreiks handele, sei aber damit zu rechnen, dass Erzieherinnen nicht mehr als ein bis zwei Tage ihre Arbeit niederlegen.

Vorwurf an Arbeitgeber

"Die öffentlichen Arbeitgeber haben sich zwei Runden lang eingemauert", sagte ver.di-Chef Frank Werneke. Von Respekt und Anerkennung gegenüber den Beschäftigten sei nichts zu spüren gewesen. "Damit sind Warnstreiks unvermeidlich", so der Gewerkschaftschef. Der Arbeitgeberseite warf Werneke vor, kein Angebot vorgelegt zu haben.

Als "skandalös" kritisierte Werneke es, dass die von den Gewerkschaften geforderte Ost-West-Angleichung bei der Arbeitszeit erst 2025 verwirklicht werden solle. Auch die von den Kommunen angestrebte Laufzeit eines neuen Tarifvertrags bis in das Jahr 2023 lehnte der Verdi-Chef ab. Die Gewerkschaften fordern eine Laufzeit von einem Jahr. "Die Arbeitgeber verschärfen den Konflikt. Die Antwort wird jetzt aus den Betrieben kommen", sagte Werneke.

4,8 Prozent gefordert

Damit man nicht in einer Schlichtung lande, müssten die Gewerkschaften in den nächsten Wochen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, forderte der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Ulrich Silberbach.

Ver.di fordert eine Erhöhung der Entgelte um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Vergütung der Auszubildenden soll danach um 100 Euro angehoben, die Altersteilzeitregelungen sollen verbessert und die Arbeitszeit im Osten an die im Westen angeglichen werden. Weitere Verhandlungstermine sind für den 22. und 23. Oktober angesetzt.