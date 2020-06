Reisen ins Ausland Ende der Corona-Grenzkontrollen

Seit Mitternacht sind die Grenzen zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten wieder ohne Kontrollen passierbar. Was Pendler und Reisebranche freut, sehen Politiker auch mit Sorge - vor einer zweiten Corona-Welle.

Reisende aus und nach Deutschland können von heute an wieder zu ihren Zielen aufbrechen: Um Mitternacht stellte die Bundespolizei die Kontrollen an den Grenzen ein, die Bundesinnenminister Horst Seehofer während der Coronakrise am 16. März verhängt hatte.

Während der dreimonatigen Einschränkung der Reisefreiheit hatten die Beamten fast 196.000 Mal Reisende abgewiesen, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Bestehen bleiben allerdings die Kontrollen an der Grenze zu Österreich, die Migration von Asylbewerbern aus Drittstaaten verhindern sollen.

Reisewarnungen für Schweden, Finnland und Norwegen

Zugleich sind die Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für die meisten europäischen Staaten ausgelaufen - bestehen bleibt sie allerdings vorerst für Staaten, in denen es besonders viele Infektionsfälle gibt oder einseitige Einreisesperren weiterhin gelten - betroffen sind Schweden, Finnland, Spanien und das Nicht-EU-Mitglied Norwegen.

Mit wenigen Ausnahmen haben auch die meisten anderen EU-Staaten ihre Grenzen wieder geöffnet oder dies angekündigt. Finnland will seine Grenzkontrollen bis zum 14. Juli ausweiten und hat sie nur für einige umliegende Staaten aufgehoben. Spanien, das beliebteste Urlaubsziel für deutsche Reisende, will am 21. Juni wieder Gäste aus der EU empfangen. In der Woche darauf soll auch die Quarantänepflicht fallen.

Deutschland und Frankreich begrüßen Ende der Kontrollen

Besonders groß war die Freude über die wiedererlangte Reisefreiheit zwischen Deutschland und Frankreich. Unions-Vizefraktionschef Andreas Jung und der französische Abgeordnete Christophe Arend, die gemeinsam der deutsch-französischen Parlamentariergruppe von Bundestag und Assemblée nationale vorstehen, betonten in einer gemeinsamen Erklärung, eine erneute Schließung der Grenze dürfe es nicht geben: "Die letzten Wochen haben gezeigt: Man kann nicht einfach wieder einen künstlichen Schnitt zwischen unsere Länder ziehen, ohne das Zusammenleben und den Binnenmarkt hart zu treffen."

Europa müsse "für den Fall des Falles" besser vorbereitet sein, denn das Bekenntnis zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sei "nicht etwas nur für Schönwetterphasen, es muss gerade auch in stürmischer Zeit bestehen". An den Grenzübergängen zwischen Polen und Deutschland wurde die Öffnung von Anwohnern ebenfalls freudig begrüßt.

Ein Flugzeug der Lufthansa steht bei Sonnenaufgang am Flughafen Berlin-Tegel.

Reiseveranstalter hoffen auf gute Geschäfte

Auch Reiseveranstalter blicken nach den sauren Monaten der Corona-Krise wieder optimistischer in die Zukunft. Der erste Ferienflug des Branchenriesen TUI, der nicht auf die Balearen steuert, startet am Mittwoch ins portugiesische Faro. Das Unternehmen beobachtet nach eigenen Angaben einen Nachholeffekt: "Die ersten Pauschalreisen ab Montag nach Mallorca waren innerhalb von 36 Stunden ausverkauft. Neben den spanischen Inseln sind Griechenland, Kroatien und Portugal gefragt. Zypern liegt erstmals ebenfalls ganz vorn", hieß es.

Auch die Reiseveranstalter FTI, DER Touristik und Alltours berichteten, dass bereits wieder verstärkt Reisen gebucht würden - sie hoffen, zumindest einen Teil der gewohnten Auslastung noch zu erreichen.

Kanzleramt warnt vor Risiko durch Urlaubsrückkehrer

Indes mahnt die Bundesregierung weiterhin zur Vorsicht. Kanzleramtsminister Helge Braun betonte die erhöhte Infektionsgefahr durch die erwartete Reisewelle: "Wenn Urlaubsrückkehrer aus einem Hotspot sich in ganz Deutschland verteilen würden und wir die Infektionsketten nicht erkennen könnten, dann kommen wir sehr schnell wieder in eine Situation, in der wir bundesweite Maßnahmen ergreifen müssten", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es sei jedoch die "Top-Priorität" der Regierung, dass so etwas nicht wieder passiere.

Weiterhin gewarnt wird vor Auslandsreisen in mehr als 160 Staaten außerhalb der EU - zunächst befristet bis Ende August.