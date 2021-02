Wegen Grenzkontrollen Lange Staus durch Berufspendler

Aus Angst vor ansteckenderen Corona-Varianten wird an den deutschen Grenzen zu Tschechien und Tirol wieder kontrolliert. Während es gestern noch ruhig blieb, kam es aufgrund von Berufspendlern heute zu kilometerlangen Staus.

Mit Einsetzen des Berufsverkehrs ist es an den deutschen Grenzübergängen zu Tschechien aufgrund der seit gestern durchgeführten Grenzkontrollen zu Staus gekommen. Wie der MDR berichtet, staut sich der Verkehr auf der Autobahn 17. Am frühen Montagmorgen gab es demnach in Richtung Dresden zwischen dem Grenzübergang Breitenau-Schönwald und Bahretal Verzögerungen von mehr als einer einer Stunde.

Auf der Autobahn E55/D8 Prag-Dresden stauten sich die Lastwagen bis nach Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) zurück. Die Polizei regulierte die Einfahrt in die Tunnel. Auf der E50/D5 in Richtung Nürnberg bildete sich vorübergehend eine mehr als 20 Kilometer lange Lkw-Kolonne. Das ging aus den Angaben der Autobahnverwaltung und des Verkehrsfunks hervor.

Auch am Grenzübergang Hundsbach bildete sich laut BR-Informationen eine Schlange von wartenden Autos. Gegen 6 Uhr waren es circa 25 Autos und Kleinlaster, die an dem verhältnismäßig kleinen Übergang an einer Staatsstraße anstanden. Und die Reihe wuchs stetig an, während Auto für Auto kontrolliert wurde. An der A6 bei Waidhaus in der Oberpfalz kam es zu deutlich längeren Staus und Wartezeiten. Etwa 2500 Menschen aus Tschechien pendeln hier im Grenzgebiet in den Oberpfälzer Nachbarlandkreis Tirschenreuth.

Auswirkungen auch auf Bahnverkehr

Schon am späten Sonntagabend hatte es in Sachsen wegen der strengeren Einreisekontrollen stundenlange Wartezeiten gegeben, wie das Lagezentrum der Bundespolizei in Pirna auf MDR-Anfrage mitteilte. Demnach wussten viele Autofahrer noch nichts von den neuen Regeln. Reisenden fehle es meist an der digitalen Einreiseanmeldung und an einem Corona-Test. Beides könne an der Grenze in Breitenau nachgeholt werden, hieß es.

Die neuen Einreiseregeln haben auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wie die Länderbahn in Sachsen mitteilte, kommt es seit Sonntag bei vielen Verbindungen der Vogtlandbahn und des Trilex zu Ausfällen. Auch der Fernverkehr durch das Elbtal ist betroffen. Zwischen Bad Schandau/Dresden und Berlin/Hamburg/Kiel fallen alle Eurocity-Züge aus. Diese Züge werden von der Tschechischen Staatsbahn und der Ungarischen Staatsbahn gestellt.

An den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol gelten seit Sonntag schärfere Einreiseregeln. An den entsprechenden Grenzübergängen in Bayern und Sachsen wird seitdem streng kontrolliert.

Spediteure warnen vor wirtschaftlichen Folgen

Angesichts der Kontrollen an den Grenzen zu Österreich und Tschechien warnen Spediteure vor Folgen für die Wirtschaft. Beschäftigte im Transportsektor müssten ihre Einreise selbst bei Transit-Fahrten anmelden und einen zertifizierten Corona-Negativtest vorweisen, teilte der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) mit. Durch diese neuen Hürden drohten erneut Grenzstaus, weiträumige Umfahrungen und gestörte Lieferketten.

Die EU-Mitgliedstaaten müssten auf die dynamische Pandemieentwicklung entschieden reagieren, aber als Gemeinschaft. "Wir dürfen jetzt nicht wieder zu einer einzelstaatlichen Politik geschlossener Grenzen wie im März 2020 zurückkehren", mahnte DSLV-Präsident Axel Plaß. Die Arbeit der Spediteure werde durch das nicht harmonisierte Einreiserecht zahlreicher EU-Staaten erheblich erschwert. "Speditionshäuser werden bedarfsgerechte Lieferzusagen unter diesen Voraussetzungen nicht mehr einhalten können."

Ausnahmen für bestimmte Berufspendler

Allerdings gibt es noch Unklarheit bezüglich der aktuellen Einreiseregeln. Bis Dienstag sollen die Landratsämter vor Ort kategorisieren, welche Tätigkeit der Grenzpendler als systemrelevant gilt und welche nicht. Die Frage, wie das jetzt gehandhabt wird, ist in Teilen noch ungeklärt.

Autoindustrie befürchtet Stillstand in Werken

Die Autoindustrie fürchtet, dass Werke stillstehen könnten. Noch ist es aber nicht soweit. Ein Sprecher von Audi in Ingolstadt sagte am Sonntagabend dem BR: "Wir können morgen ohne Einschränkungen produzieren. Natürlich beobachten wir die Lage und die weitere Entwicklung."

Bereits gestern waren zu Beginn der verschärften Einreiseregeln an den Grenzen von Bayern zu Tschechien und Tirol in den ersten 15 Stunden mehr als 2200 Menschen zurückgeschickt worden.