Kampf gegen Virus-Varianten Schärfere Einreiseregeln auch für die Slowakei

Die Bundesregierung verschärft im Kampf gegen die Ausbreitung der Virus-Varianten auch die Einreiseregeln für die Slowakei. Das Land gilt nun wie Tschechien und Tirol als Gebiet mit besonders gefährlichen Mutationen.

Im Kampf gegen die Ausbreitung der mutierten Virus-Varianten werden für immer mehr Nachbarländer Deutschlands die Einreiseregeln verschärft. Neben Tschechien und dem Österreicher Bundesland Tirol gelten künftig auch für die Slowakei strengere Maßnahmen. Die Bundesregierung stufte das EU-Land als Gebiet mit besonders gefährlichen Virusmutationen ein, wie das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite mitteilte.

Ab Sonntag gilt somit auch für die Slowakei, dass Fluggesellschaften sowie Bus- und Bahnunternehmen keine Passagiere mehr von dort nach Deutschland befördern dürfen - ausgenommen von der Vorschrift sind deutsche Staatsbürger und in Deutschland lebende Ausländer. Außerdem müssen Einreisewillige sich vorab auf das Coronavirus testen lassen. Auch gilt eine Quarantänepflicht nach der Ankunft in Deutschland. Die genauen Regeln für den Individualverkehr, beispielsweise mit dem eigenen Auto, werden derzeit noch erarbeitet.

Spahn: "Zurückhaltend und abwägend"

Derartige Maßnahmen schmerzten sehr, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie seien aber "für eine gewisse Zeit unumgänglich", um den weiteren Eintrag der mutierten Viren zu unterbinden. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch an anderen Stellen der Grenze zu Kontrollen kommen könne. Die Bundesregierung gehe aber mit Blick auf den wichtigen Austausch in Grenzregionen "sehr zurückhaltend und abwägend" mit solchen Maßnahmen um, so der CDU-Politiker.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, betonte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn, dass sich die ansteckenderen Virusvarianten bereits in Deutschland ausbreiten. Es sei davon auszugehen, dass sie weiter zunehmen würden - so sei es auch in anderen Ländern gewesen.

In der Slowakei steigen die Infektionszahlen seit Monaten so dramatisch an, dass Experten vor einem drohenden Kollaps des Gesundheitssystems warnen. Eine besonders große Rolle spielt dabei die britische Variante B.1.1.7 des Coronavirus. Auf sie ist mehreren Untersuchungen zufolge der mit Abstand größte Teil der Neuinfektionen zurückzuführen.

Tschechien und Tirol: Grenzkontrollen werden vorbereitet

Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass Tschechien und das an Deutschland grenzende österreichische Bundesland Tirol (mit Ausnahme des Bezirks Lienz, der Gemeinde Jungholz sowie des Rißtals) als Mutationsgebiete eingestuft wurden. Bundesinnenminister Horst Seehofer habe entschieden, dort ab Sonntag neben den bestehenden Binnengrenzkontrollen auch vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen, teilte ein Sprecher mit. Die Bundespolizei werde dafür auch auf die sogenannte Schleierfahndung zurückgreifen - das sind verdachtsunabhängige Kontrollen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schloss auch erneute Grenzkontrollen zu Frankreich oder Luxemburg nicht aus. "Wenn es krasse Unterschiede gibt zwischen den Inzidenzen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben", sagte er dem Sender RTL/ntv. Er betonte aber, dass es im Saarland keine "Grenzen mit Schlagbäumen" mehr gebe. Man lebe vielmehr in diesem Grenzraum miteinander und könne Pendler nicht einfach ausschließen.

160 Länder in Risikokategorien eingestuft

Die Bundesregierung hat die Einreise nach Deutschland in den letzten Wochen und Monaten Schritt für Schritt erschwert. Rund 160 der knapp 200 Länder weltweit sind inzwischen in eine von drei Corona-Risikokategorien eingestuft. Für die niedrigste gilt eine Testpflicht spätestens 48 Stunden nach Einreise und eine zehntägige Quarantänepflicht, von der man sich nach fünf Tagen durch einen zweiten negativen Test befreien kann.

Mehr als 40 Länder sind als Virusvarianten- oder Hochrisikogebiete mit besonders hohen Infektionszahlen eingestuft. Für Hochinzidenzgebiete gilt wie auch für die Virusvariantengebiete eine verschärfte Testpflicht: Bei der Einreise aus diesen Ländern muss man direkt einen negativen Test vorlegen.