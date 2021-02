Strengere Einreiseregeln Deutschland schottet sich ab

Mit Grenzkontrollen und strengen Einreiseregeln will die Bundesregierung die Ausbreitung der Virus-Varianten verhindern. Ab Sonntag stellt die Bahn den Fernverkehr nach Tschechien und Tirol ein. Spediteure warnen vor Lieferengpässen.

Wegen der Ausbreitung der Virus-Varianten hat die Bundesregierung die Maßnahmen an den Grenzen zu den ersten Nachbarländern verschärft. Nach der Ankündigung von Kontrollen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol ab Sonntag wurden auch für die Slowakei strengere Einreisebeschränkungen angekündigt. Die Deutsche Bahn erklärte, von Sonntag an den Fernverkehr nach Tirol und nach Tschechien einzustellen.

Betroffen sei in Richtung Tirol die EC-Linie München-Innsbruck-Verona, hieß es. Eingestellt werde außerdem die EC-Linie Hamburg-Berlin-Prag. "Für die entfallenden Halte in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge werden durch ICE-Zusatzhalte weitere Reisemöglichkeiten geschaffen", teilte die Bahn mit. Die Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) fahren bis auf weiteres ebenfalls nicht mehr nach Tirol.

Auch die Slowakei wurde als Gebiet mit besonders gefährlichen Virusmutationen eingestuft. Ab Sonntag gilt hier somit ebenfalls, dass Fluggesellschaften sowie Bus- und Bahnunternehmen keine Passagiere mehr von dort nach Deutschland befördern dürfen - ausgenommen sind deutsche Staatsbürger und in Deutschland lebende Ausländer. Außerdem müssen Einreisewillige sich vorab auf das Coronavirus testen lassen.

Beratungen über Detailfragen

Über mögliche Ausnahmen für Einreisende aus Tschechien und Tirol beraten Vertreter verschiedener Ministerien in Berlin noch. Dabei sollte es auch um die genauen Regeln für den Individualverkehr gehen, beispielsweise wenn jemand mit dem eigenen Auto über die Grenze will.

Im Großen und Ganzen werde man sich wohl an den Regelungen orientieren, die es bereits für Einreisen aus anderen sogenannten Virusmutationsgebieten wie Portugal oder Großbritannien gibt, hieß es. Von dort dürfen im Prinzip nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland sowie medizinisches Personal und - unter bestimmten Voraussetzungen - Transitpassagiere einreisen. Auch Lieferverkehr soll weiterhin erlaubt sein, womöglich aber verbunden mit der Verpflichtung für Lastwagenfahrer, einen negativen Corona-Test vorzuweisen.

Warnung vor Lieferengpässen

Mit Blick auf die verschärften Maßnahmen warnten deutsche Spediteure und die Autobranche vor Lieferengpässen und Produktionsausfall. Der Bund habe Pflicht-Tests für Lkw-Fahrer ohne eine praktikable Strategie beschlossen, beklagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Güterverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt. "Wer ohne Ausnahme für den Güterverkehr negative Corona-Tests vor der Einreise fordert, muss auch dazu sagen, wo man diese Tests machen kann", forderte Engelhardt. "Anderenfalls bleiben nicht nur viele Supermarkt-Regale leer, weil uns die Lkw-Fahrer fehlen, sondern die Laufbänder vor allem auch in der Automobilindustrie stehen still, weil sie nicht mehr beliefert werden können."

Die Präsidentin des Automobilverbands VDA, Hildegard Müller, warnte: "Erste Produktionsbänder werden bereits nach wenigen Stunden stehen, wenn die Materialversorgung ausbleibt." Beide Verbände schlugen etwa vor, Selbstschnelltests von Lkw-Fahrern auch ohne ärztliches Attest zu akzeptieren, bis ausreichende Testkapazitäten an den Grenzen zur Verfügung stünden.

Spahn: "Zurückhaltend und abwägend"

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuvor erklärt, dass die Maßnahmen sehr schmerzten. Sie seien aber "für eine gewisse Zeit unumgänglich", um den weiteren Eintrag der mutierten Viren zu unterbinden. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch an anderen Stellen der Grenze zu Kontrollen kommen könne. Die Bundesregierung gehe jedoch mit Blick auf den wichtigen Austausch in Grenzregionen "sehr zurückhaltend und abwägend" mit solchen Maßnahmen um, so der CDU-Politiker.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, betonte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn, dass sich die ansteckenderen Virusvarianten bereits in Deutschland ausbreiten. Es sei davon auszugehen, dass sie weiter zunehmen würden - so sei es auch in anderen Ländern gewesen.

Debatte über Grenzschließungen

In der Politik ist die Debatte über die richtigen Maßnahmen an den Grenzen bereits wieder in vollem Gang. Nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sind die Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol unverzichtbar. "Wir sind für ein freies Europa", sagte er in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München. Aber in der Pandemie müsse die Sicherheit oben stehen. Für die vielen Berufspendler über die Grenzen kündigte er eine "praxisnahe Lösungen" an.

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans schloss erneute Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich oder Luxemburg nicht aus. "Wenn es krasse Unterschiede gibt zwischen den Inzidenzen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben", sagte er dem Sender RTL/ntv. Er betonte aber, dass es im Saarland keine "Grenzen mit Schlagbäumen" mehr gebe. Man lebe vielmehr in diesem Grenzraum miteinander und könne Pendler nicht einfach ausschließen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte ebenfalls, dass im Extremfall Grenzschließungen drohen könnten, wenn sich die Virusvarianten in den Nachbarländern immer stärker ausbreiteten.

Kritische Lage in Grenzregion

An Deutschland grenzt etwa das französische Département Moselle, wo es derzeit besonders viele Infektionen mit mutierten Virus-Varianten gibt. Frankreichs Gesundheitsminister Oliviér Véran zufolge wurden in der Region innerhalb der vergangenen vier Tage mehr als 300 Fälle identifiziert, die auf die brasilianische und südafrikanische Variante zurückgehen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bezeichnete die Infektionslage in Moselle als "sehr besorgniserregend". Man betrachte die Entwicklkung dort "sehr aufmerksam", sagte sie dem SWR. "Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit den französischen Behörden und den anderen Grenzanrainern, um im Fall der Fälle unmittelbar Schutzmaßnahmen ergreifen zu können." Dennoch gelte es, Grenzkontrollen oder Schließungen möglichst zu vermeiden. "Klar ist aber auch: Der Infektionsschutz steht im Vordergrund", sagte Dreyer.