In der Ukraine-Affäre pries US-Präsident Trump die Hilfen seines Landes und warf den Europäern vor, zu wenig zu tun. Die reagierten empört. Wer unterstützt die Ukraine auf welche Weise? Ein Überblick.

Von Demian von Osten, ARD-Studio Moskau

Wie helfen die USA der Ukraine?

Wie hilft die NATO der Ukraine?

1994 wurde die Ukraine Mitglied im NATO-Programm "Partnerschaft für den Frieden". Seit 1994 gibt es eine NATO-Ukraine-Kommission. Die NATO stellte der Ukraine und Georgien 2008 eine Mitgliedschaft in Aussicht, formulierte aber keinen konkreten Plan dafür. Eine Mitgliedschaft ist derzeit unwahrscheinlich, insbesondere solange Gebiete in der Ukraine nicht unter Kontrolle der Regierung sind (die Gebiete der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk). Im Juni 2017 verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz, wonach eine NATO-Mitgliedschaft das strategische außen- und sicherheitspolitische Ziel darstellt. Seit Februar 2019 steht das strategische Ziel einer NATO- und EU-Mitgliedschaft in der ukrainischen Verfassung. Die Mitgliedschaft in der NATO ist das erklärte Ziel der Ukraine. Russland lehnt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens vehement ab und nennt sie eine Bedrohung für die eigene Sicherheit. "Der Vormarsch von NATO-Einrichtungen Richtung unserer Grenzen wird für uns eine Bedrohung darstellen und wir sehen das äußerst negativ", sagte Präsident Wladimir Putin in einem Interview mit dem Sender Fox News 2018. Putin erwähnte dabei die US-Raketenabwehr, die in Polen und Rumänien stationiert ist. "Das stellt für uns eine direkte Bedrohung unserer Sicherheit dar." Polen und Rumänien sind ehemalige Mitglieder des Warschauer Pakts, einem früheren Verteidigungsbündnis unter Führung der Sowjetunion. Die ukrainische Bevölkerung bleibt unentschieden, ob das Land Mitglied in der NATO werden sollte oder nicht. In jüngsten Umfragen sprechen sich etwas mehr als 50 Prozent der befragten Ukrainer für eine NATO-Mitgliedschaft aus. Allerdings gelten die Befragungen nicht für die vom Krieg betroffenen Landesteile im Osten sowie für die Krim. In diesen Gebieten sind die Menschen traditionell eher NATO-kritisch. Die NATO unterstützt die Ukraine mit Militärtraining und -ausbildung sowie in der Modernisierung einer Reihe von Bereichen: Dazu gehören bessere Computersysteme, um Bedrohungen aus der Luft frühzeitig zu erkennen, sichere Satellitenverbindungen für die ukrainische Armee und der Kampf gegen Cyber-Angriffe. Insgesamt unterstützt die NATO die Ukraine in mehr als 15 Bereichen.

Wie hilft die EU der Ukraine?

Wie hilft Deutschland der Ukraine?

Zusätzlich zu den EU-Hilfen unterstützen einzelne Staaten die Ukraine. Aus Deutschland wurden vor allem Projekte über die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert, seit 2014 in Höhe von insgesamt 377 Millionen Euro. Es geht dabei unter anderem um die Stärkung der Zivilgesellschaft und der Demokratie, um öffentliche Verwaltung, Dezentralisierung und Energieeffizienz. Darüber hinaus unterstützte Deutschland Binnenflüchtlinge aus dem Osten des Landes sowie weitere Projekte. Laut Elmar Brok, bis zum Sommer Abgeordneter im Europäischen Parlament, belaufen sich die deutschen Hilfen auf 1,4 Milliarden Euro. Deutschland liefert keine militärische Unterstützung.

Wie hilft der Internationale Währungsfonds (IWF) der Ukraine?