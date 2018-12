Russland und die Türkei treffen sich, um über die Zukunft Syriens nach dem Abzug der US-Truppen zu beraten. Dabei gehe es schon lange nicht mehr allein um einen inner-syrischen Konflikt, sagt ARD-Korrespondent Schreiber.

Nach dem überraschend angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien sprechen Russland und die Türkei heute in Moskau über die Entwicklung und Sicherheitslage in der Region.

Der US-Abzug verschiebe die Machtbalance in Syrien, sagt ARD-Korrespondent Constantin Schreiber bei tagesschau24. Das Treffen in Moskau zeige nun einmal mehr, dass sich die übriggebliebenen Konfliktparteien - die Kurden, Russland, Machthaber Baschar al Assad und die Türkei - in Stellung brächten. Jede Partei verfolge eigene Interessen.

Constantin Schreiber, ARD Kairo, zum Minister-Treffen in Moskau

tagesschau24 11:00 Uhr, 29.12.2018





Die USA stehen an der Spitze einer internationalen Koalition, die in Syrien die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus der Luft bekämpft. Ihr wichtigster Verbündeter am Boden ist die Kurdenmiliz YPG, die im Nordosten des Landes die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) anführt. Die Türkei, der die YPG ein Dorn im Auge ist, hatte zuvor angekündigt, in das Gebiet einzumarschieren. Russland steht im Syrienkrieg auf der Seite der Assad-Regierung.

Russland sucht Einfluss - Türkei will Kurdenstaat verhindern

Sollte die Türkei tatsächlich in das Gebiet einmarschieren, drohe die Lage zu eskalieren, so Schreiber. "Der Konflikt geht weit über die lokale Dimension hinaus und hat Auswirkungen auf internationaler Ebene." Der russische Präsident Wladimir Putin nutze den Konflikt, um wieder als Weltmacht auf internationaler Bühne wahrgenommen zu werden. Noch aus Zeiten des Kalten Krieges sei Syrien ein historisch gewachsener Interessensbereich, den Russland aus einer geopolitischen Strategie heraus verteidigen wolle.

Die Türkei wolle verhindern, dass in der Region ein unabhängiger Kurdenstaat gegründet werden kann. Zudem verfolge auch die Türkei das historisch gewachsene Interesse, Einflussgebiete in der Dimension des Osmanischen Reiches zurückzuerobern.