NFL-Finale Trump-Kritik zwischen den (Song-)Zeilen

Die große Bühne Super Bowl wurde in diesem Jahr für eine Reihe von politischen Botschaften genutzt. Nicht nur in den Werbespots von AirBnB und anderen, sondern auch von Lady Gaga. Der Skandal blieb dennoch aus - es stand wohl zu viel auf dem Spiel.

Theoretisch ist es so: Im Super Bowl treffen die beiden besten Mannschaften der Conferences der American-Footbal-Profiliga NFL aufeinander.

Faktisch ist der Super Bowl aber auch gigantisches Fernseherereignis mit spektakulärer Halbzeitshow, weltweit beachteten Werbespots und zumindest in den USA ein Feiertag mit Familie, Freunden und frittiertem Hähnchen.

Die Besonderheit des 51. Super Bowl war die zeitliche Nähe zur Amtsübernahme Donald Trumps. Schon im Vorfeld des Ereignisses war deshalb darüber spekuliert worden, welche Rolle politische Botschaften abseits des Spielfeldes spielen würden. Was würde Lady Gaga sagen, die schon lange als Stargast der Halbzeit gesetzt war? Wie offen würde in den Werbespots zu Trumps Politik Stellung genommen werden?

Hohe Kosten, hohe Reichweite

Für die Unternehmen sind die Werbespots ein Balanceakt - und damit sind nicht einmal die fünf Millionen Dollar für 30 Sekunden Sendezeit gemeint. Denn offene Kritik am Präsidenten könnte im schlimmsten Fall zu Boykottaufrufen und damit Umsatzeinbußen führen. Auf die Dosierung kommt es also an.

Werbung in der Super-Bowl-Pause: Teuer und politisch

Zahlreiche Firmen ließen politische Botschaften in ihre Werbung einfließen, zum Beispiel für Vielfalt und Gleichberechtigung. Eigentlich universelle Werte, die aber unter Präsident Trump in den Augen mancher Unternehmen gefährdet scheinen.

Von Bier und "America the Beautiful"

Nicht jeder Spot war politisch: Peter Fonda als "Easy Driver" von Mercedes Benz.

So zeigten Coca-Cola und AirBnB jeweils Menschen mit verschiedenen Hautfarben, aus verschiedenen Ländern und riefen zu Toleranz auf. Im Werbespot von Coca-Cola wurde das Lied "America the Beautiful" in verschiedenen Sprachen gesungen, dazu wurden Bilder von Menschen verschiedenen Alters und verschiedener Kulturen gezeigt. Die Werbung lief bereits 2014 während des Super Bowl.

Deutlicher wurde AirBnB: Begleitet vom Slogan "Egal, wer du bist, woher du kommst, wen du liebst oder anbetest, wir gehören alle dazu. Die Welt ist umso schöner, je mehr wir das akzeptieren" werden Menschen verschiedener Herkunft, Geschlechts und Alters gezeigt. Unter dem Twitter-Hashtag #WeAccept forderte das kalifornische Unternehmen zur Toleranz auf. AirBnB-Chef Brian Chesky kündigte kurz nach der Ausstrahlung an, seine Firma werde in den kommenden vier Jahren insgesamt vier Millionen Dollar (3,7 Millionen Euro) an die Flüchtlingshilfsorganisation International Rescue Committee spenden.

Die Biermarke Budweiser zeigte unter anderem einen Werbespot, der die Immigrationsgeschichte von Mitgründer Adolphus Busch zeigen soll, der aus Deutschland in die USA einwanderte. In dem Filmchen wird er angefeindet, ein Mann ruft ihm entgegen "Geh nach Hause". Eine politische Botschaft habe man damit aber nicht aussenden wollen, teilte Mutterkonzern Anheuser-Busch InBev mit.

Lady Gaga verzichtete auf den Eklat

Mit einem Balanceakt der anderen Akt startete Lady Gaga. Nachdem sie US-Popsängerin auf dem Stadiondach "God bless America" und "This Land is Your Land, This Land is My Land" angesungen hatte, sprang sie an zwei Seilen vom Dach auf die Bühne. Beide Lieder sind ein politisches Statement. Insbesondere Woody Guthries "This Land is your Land" wird vielfach auf regierungskritischen Demonstrationen gesungen.

Auf die offene Provokation verzichtete aber auch die 30-Jährige. Mit Auszügen aus "Pokerface", "Just Dance" oder "Million Reasons" präsentierte Lady Gaga ihre größten Hits. Zu ihrer Auswahl zählte auch "Born This Way", das in der LGBTI-Gemeinde hohes Ansehen genießt. Als subtilen Aufruf zur Vielfalt könnte auch die Auswahl ihrer Tänzerinnen und Tänzer gewertet werden: Es waren Menschen aller Hautfarben, die sich an einer Stelle zu einer Gruppen-Umarmung versammelten.

Ein Patriot weniger im Weißen Haus

Die offenste Trump-Kritik kam ausgerechnet von einem Spieler der New England Patriots: Martellus Bennett wird nach eigener Aussage nicht zur traditionellen Ehrung ins Weiße Haus fahren. Traditionell wird das Gewinnerteam des NFL-Finales dort vom US-Präsidenten empfangen. "Ich werde nicht gehen", sagte Football-Profi Bennett. Seine Absage erklärte er mit einem Verweis auf sein Twitterprofil.

Bennett äußert sich dort immer wieder kritisch zur Politik von Trump. Nach dem Einreisestopp für Bürger einiger muslimischer Länder twitterte er Ende Januar: "Amerika wurde auf Einbeziehung errichtet, nicht auf Ausschluss".

Bennett zeigte sich unbesorgt, dass er Trump-Sympathisanten wie Patriots-Besitzer Robert Kraft, Trainer Bill Belichick oder Star-Quarterback Tom Brady gegen sich aufbringen könnte. Politische Meinungsverschiedenheiten störten den Teamgeist der Mannschaft nicht, so Bennett.

Trump setzte auf Sieg der Patriots

Trump selbst ist eng mit den Patriots verbunden Mit dem Inhaber des Vereins, Robert Kraft, sowie Quarterback Brady ist er befreundet. Brady hatte Trump im Wahlkampf unterstützt. Nach dem Sieg der Neuengländer twitterte der Präsident: "Welch ein fantastisches Comeback!"

Donald J. Trump @realDonaldTrump What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! Twitter 06.02.2017 04:36 Uhr via

Matchwinner: Tom Brady

Ach ja. Football wurde auch gespielt.

Nach historische Aufholjagd gewannen die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons mit 34:28. Erstmals in der Super-Bowl-Geschichte wurde er in der Verlängerung entschieden. Patriots-Superstar Tom Brady gelang fast alles. Der 39-jährige Spielmacher ist damit der einzige Quarterback in der NFL-Geschichte, der den Super Bowl fünf Mal gewonnen hat. Trump wird es freuen.

Schon fast Routine: Tom Brady reckt die Vince Lombardi Trophy in die Höhe

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 05. Februar 2017 um 22:45 Uhr.