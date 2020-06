Demos von Amsterdam bis New York: Weltweit drücken viele ihre Anteilnahme und Wut aus nach dem Tod des Schwarzen Floyd. Fußballprofis und Prominente solidarisieren sich mit dem Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Eine Woche nach Tod des schwarzen US-Amerikaners Georg Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz wird nicht nur in Dutzenden Städten der USA demonstriert. Auch in anderen Ländern sind die Anteilnahme und Solidarität groß.

In Amsterdam versammelten sich etwa 10.000 Menschen und riefen "I can't breathe" ("Ich bekomme keine Luft") und "Black lives matter" ("Das Leben von Schwarzen zählt"). Viele ignorierten dabei die Corona-Abstandsregeln. Proteste gab es auch in Berlin und Zürich. Im Laufe der Woche sind Aktionen in London, Paris und mehreren australischen Städten geplant.

Proteste gegen Polizeigewalt in den USA dauern an

tagesschau 20:00 Uhr, 01.06.2020, Claudia Buckenmaier, ARD Washington





Fußballer solidarisieren sich

Die Fußball-Profis des englischen Tabellenführers FC Liverpool schlossen sich mit einem symbolischen Kniefall den Protesten an. Die Spieler des deutschen Trainers Jürgen Klopp stellten sich während des Trainings am Anstoßkreis auf und knieten nieder, um ihre Unterstützung zu zeigen. Am Wochenende hatten auch einige Bundesliga-Profis mit Armbinden, T-Shirts und Gesten ihre Empörung über den Tod Floyds ausgedrückt.

Auch in den USA selbst ist die Geste des Kniefalls immer wieder zu sehen. So knien sich auch immer wieder Polizisten vor Demonstranten hin, um ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen.

Geste der Solidarität mit Opfern rassistischer Gewalt: ein Polizist bei Protesten in New York

"The Show Must Be Paused"

Am Dienstag will die US-Musikbranche ein Zeichen setzen - und eine Pause einlegen. Den bekannten Slogan "The Show Must Go On" ("Die Show muss weitergehen") wandelten sie dafür um in "The Show Must Be Paused" ("Die Show muss pausieren"). Mehrere große Plattenfirmen beteiligen sich, wie Atlantic Records, Capitol Music, Warner Records und Sony Music. Columbia Records betonte, der Tag sei kein freier Tag, sondern ein Moment, in dem darüber nachgedacht werden solle, wie es gemeinsam "in Solidarität" weitergehen könne. "Wenn die Musik aus ist, können wir vielleicht wirklich zuhören."

Auch viele große US-Unternehmen positionierten sich, verurteilten Rassismus und äußerten Sympathie mit den friedlichen Demonstranten. So sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg: "Wir stehen an der Seite der 'Black Community'". Ähnliche Botschaften kamen von Intel, Netflix, Google und Nike.

Obama: "Wut für Veränderungen nutzen"

Der frühere US-Präsident Barack Obama rief dazu auf, berechtigte Wut über Missstände im Land auf friedliche Weise für echte Veränderungen zu nutzen. Dann könne dieser Moment ein wirklicher Wendepunkt werden. Die Proteste seien Ausdruck einer echten und legitimen Enttäuschung über ein "jahrzehntelanges Versagen" bei der Reform von Polizei und Strafjustiz in den Vereinigten Staaten. Am Ende müssten Forderungen aber in Gesetze und institutionelles Handeln übertragen werden.

Obama forderte von den Demonstranten, auf Gewalt zu verzichten. Wer wolle, dass die Strafjustiz und die amerikanische Gesellschaft insgesamt höheren ethischen Maßstäben folgt, der müsse diese Maßstäbe selbst vorleben.

Trump fordert hartes Durchgreifen

Unterdessen lenkte Präsident Donald Trump den Blick erneut auf die gewalttätigen Demonstranten und Plünderer und verlangte ein härteres Vorgehen. In einer Videokonferenz warf er den Gouverneuren der einzelnen Bundesstaaten vor, zu zurückhaltend zu agieren. "Die meisten von Ihnen sind schwach", sagte Trump an die Gouverneure gerichtet. "Sie müssen Leute festnehmen, Sie müssen sie verfolgen, Sie müssen sie zehn Jahre ins Gefängnis stecken und Sie werden dieses Zeug nie wieder sehen."

Auf die Forderung, der Präsident solle sich mit einer Ansprache an die Nation wenden, reagierte das Weiße Haus zurückhaltend. Sprecherin Kayleigh McEnany machte - wie zuvor Trump selbst - die linke und antifaschistische Gruppe Antifa für Gewaltausbrüche verantwortlich. "Eine nationale Ansprache aus dem Oval Office wird die Antifa nicht stoppen", sagte sie dem Fernsehsender Fox News. "Was die Antifa stoppen wird, sind Taten."