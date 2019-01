Bei Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung ist es in Paris erneut zu Zusammenstößen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Landesweit protestierten mehr als 30.000 Menschen.

Mehr als 30.000 Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung haben das neunte Wochenende in Folge gegen die französische Regierungspolitik demonstriert. Allein 8000 versammelten sich in Paris für den Protestmarsch über die Prachtstraße Champs-Élysées, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Proteste der Gelbwesten-Bewegung zum Ende des vergangenen Jahres abgeebbt waren, erhalten sie seit Jahresbeginn wieder mehr Zulauf.

In der Nähe des Triumphbogens kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Beamten und Demonstranten. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Landesweit seien mehr als 100 Personen festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Wasserwerfereinsatz gegen Demonstranten im Zentrum von Paris, auch Tränengas setzte die Polizei ein. Steinschleuder gegen Polizisten - Demonstranten der "Gelbwesten"-Bewegung hinter Barikaden

Größere Demos auch in Bourges und Straßburg

Auch in anderen Landesteilen gab es Demonstrationen. 32.000 "Gelbwesten" seien bis zum frühen Samstagnachmittag im ganzen Land gezählt worden. Eine der größten Demonstrationen fand in Bourges statt, wo nach Angaben der Behörden mehr als 5000 "Gelbwesten" einem über soziale Netzwerke verbreiteten Protestaufruf folgten. Ansonsten blieb es aber weitgehend friedlich. In Straßburg gingen zwischen 1500 und 2000 Demonstranten auf die Straße und zogen vom Europaparlament Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof.

Landesweit hatte die Polizei ein Großaufgebot von 80.000 Polizisten im Einsatz, davon 5000 allein in Paris, weil die Behörden eine Eskalation der Gewalt befürchteten. Die Sicherheitskräfte nahmen in der Hauptstadt 59 Personen fest, die meisten bei Kontrollen vor der Demonstration.

Härtere Gangart, aber auch "Bürgerdialog"

Am vergangenen Samstag war es nach anfänglich friedlichen Protesten in Paris erneut zu Gewaltausbrüchen gekommen. Demonstranten setzten dabei Barrikaden in Brand und warfen Gegenstände auf Polizisten. Ein Restaurantschiff auf der Seine wurde in Brand gesetzt.

Nach Zugeständnissen hatte die französische Regierung zuletzt eine härtere Gangart gegen die "Gelbwesten" eingeschlagen. Aber Staatschef Emmanuel Macron versucht auch, die Protestbewegung durch einen "Bürgerdialog" zu besänftigen, der kommenden Dienstag beginnen soll. Der Vorschlag stößt jedoch weitgehend auf Skepsis.

Die Proteste hatten sich an Regierungsplänen zu Benzinpreiserhöhungen entzündet. Sie wuchsen sich rasch zu Massendemonstrationen gegen Präsident Macron und dessen Wirtschaftspolitik insgesamt aus.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 12. Januar 2019 um 14:00 Uhr.