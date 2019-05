Der österreichische Präsident Van der Bellen nennt es "eine Art Provisorium": Vizekanzler Löger soll die Regierungsgeschäfte führen, bis eine Expertenregierung gefunden ist. Zuvor hatte das Parlament Kanzler Kurz gestürzt.

Nach dem Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Regierung soll zunächst Vizekanzler Hartwig Löger die Geschäfte führen. Das kündigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien an. "Das ist eine Art Provisorium, bis wir in wenigen Tagen eine Lösung gefunden haben", sagte das Staatsoberhaupt.

Die bisherige Regierung werde am Dienstag formal von ihm entlassen und dann erneut für kurze Zeit bestellt. Die Berufung eines Übergangskanzlers und einer Expertenregierung werde mit Rücksicht auf die Unterstützung im Parlament erfolgen, kündigte Van der Bellen an. Der Rückhalt im Parlament solle weitere Misstrauensanträge verhindern. Er bestätigte Gespräche mit verschiedenen Menschen, verweigerte unter Verweis auf die Vertraulichkeit allerdings weitere Informationen.

Vorgezogene Wahl im September

Nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition waren bereits vor einigen Tagen vorgezogene Parlamentswahlen im September angekündigt worden.

Die Mehrheit der Abgeordneten im Nationalrat hatte dem 32-jährigen Kurz am Nachmittag in einer Sondersitzung das Vertrauen entzogen. Ihm wurde von der Opposition im Wesentlichen eine Mitverantwortung an der Regierungskrise nach dem Skandalvideo um den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) vorgeworfen.