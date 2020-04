Österreich hebt ab Mai seine strengen Corona-Maßnahmen auf: Kleinere Zusammenkünfte sind dann wieder erlaubt, Lokale und Hotels dürfen wieder öffnen. Beim Tourismus aus dem Ausland bleibt die Regierung zurückhaltend.

Im kommenden Monat will Österreichs Regierung schrittweise seine in der Corona-Krise erlassenen Ausgangsbeschränkungen aufheben.

Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober ankündigte, dürfen sich dann Personen wieder treffen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben - sie müssen aber einen Mindestabstand von einem Meter einhalten. Versammlungen von bis zu zehn Personen sind wieder erlaubt. Auch Demonstrationen sollen unter bestimmten Voraussetzungen dann wieder möglich sein.

Fiaker in Wien: Wann wieder Touristen ins Land dürfen, ist noch unklar.

Seit Mitte März war es den Österreichern nur bei triftigem Grund erlaubt, das Haus zu verlassen. Dazu gehörten unbedingt nötige Besorgungen. Allerdings war wie in Deutschland Bewegung im Freien - Spaziergänge und zum Beispiel auch Radfahren - von Anfang an ebenfalls gestattet. Die Beschränkungen waren bis Ende April befristet worden und laufen nun aus - die neuen gelockerten Schutzauflagen gelten vorerst bis Ende Juni.

Reservierungspflicht und Mundschutz für Kellner

Auch für das wirtschaftlich wichtige Gastgewerbe gibt es Lockerungen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger teilte mit, dass am 15. Mai Lokale wieder öffnen dürfen. Hotels dürfen vom 29. Mai an Gäste beherbergen - sie waren Ende März per Regierungserlass geschlossen worden, allerdings gab es schon zuvor aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen kaum noch touristische Gäste.

Polizeibeamte patrouillieren Ende Februar vor einem geschlossenen Hotel in Innsbruck. Eine 24-jährige Mitarbeiterin des Hotels und ihr Freund waren positiv auf das Virus getestet worden.

"Die gesamte Branche hat eine Vollbremsung hingelegt. Für Betriebe waren die letzten Wochen extrem schwierig, in vielen Fällen natürlich existenzbedrohend", sagte Köstinger. Die aktuelle Entwicklung gebe aber die Möglichkeit zum Neustart.

Für den Wiederanfang der Restaurantwirte gelten allerdings Auflagen: In Lokalen dürfen pro Tisch vier Erwachsene sowie die dazu gehörigen Kinder sitzen. Gäste müssen ihre Tische vor dem Restaurantbesuch reservieren. Zwischen den einzelnen Tischgruppen ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten; das Personal mit Gästekontakt muss bei der Arbeit einen Mundschutz tragen. Zudem werden die Öffnungszeiten vorerst von 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr begrenzt.

Ausländische Gäste? Eine "Diskussion der Zukunft"

Wann Touristen aus dem Ausland wieder nach Österreich reisen können, ist laut Ministerin Köstinger noch nicht entschieden. "Wir werden nur dort Möglichkeiten der Reisefreiheit und teilweisen Öffnung der Grenzen ermöglichen können, wo Infektionszahlen niedrig sind und sich ähnlich gestalten wie in Österreich", sagte die ÖVP-Politikerin dazu. "Das ist in Tschechien und auch in Deutschland der Fall. Aber das wird noch eine Diskussion in der Zukunft sein."

Derzeit dürfen Menschen nur unter strengen Auflagen von Deutschland nach Österreich einreisen, etwa wenn sie einen dauerhaften Wohnsitz in der Alpenrepublik haben. Sie müssen sich dann in der Regel für 14 Tage in Quarantäne begeben. Ausnahmen gibt es für Pendler, die nahe der Grenze leben und arbeiten.