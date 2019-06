Bei einem Anschlag auf Fußballfans im Nordosten Nigerias sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Drei Selbstmordattentäter sollen sich in die Luft gesprengt haben. Hinter der Tat wird die Terrorgruppe Boko Haram vermutet.

Mindestens 30 Menschen wurden getötet, mehr als 40 weitere verletzt, als sich die Attentäter während der öffentlichen Übertragung eines Fußballspiels in die Luft sprengten. Das berichteten Rettungskräfte. Die Anschläge ereigneten sich in Konduga - rund 38 Kilometer von Maiduguri entfernt, der Haupstadt des Bundesstaates Borno.

Der erste Selbstmordattentäter hatte seinen Sprengsatz am Abend vor einem Gebäude gezündet, in dem sich Dutzende Fußballfans das Spiel ansahen. Der Besitzer des Zentrums hatte noch versucht, den Täter davon abzuhalten, in die voll besetzte Halle zu gelangen, berichtete der Chef der örtlichen Miliz, Ali Hassan. Daraufhin habe sich der Mann in die Luft gesprengt. Die zwei anderen hätten ebenfalls ihre Sprengwesten gezündet.

Boko Haram in der Region aktiv

Bisher hat sich niemand zu derTat bekannt, doch es werden Kämpfer der Terrororganisation Boko Haram als Attentäter vermutet. Die Region wird regelmäßig durch Attacken der Boko Haram erschüttert.

Boko Haram kämpft seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaates im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Bei Angriffen der Gruppe und Einsätzen der Armee gegen die Extremisten wurden bereits mehr als 27.000 Menschen getötet, 1,8 Millionen Menschen flüchteten. Inzwischen ist Boko Haram auch in Nigerias Nachbarländern Niger, Tschad und Kamerun aktiv.