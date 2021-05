Internationale Stimmen zu Nahost Viele Appelle, kein gemeinsames Vorgehen

Erneut konnte sich der UN-Sicherheitsrat nicht auf eine gemeinsame Nahost-Stellungnahme einigen - mehrere europäische Länder forderten ein Ende der Gewalt. Russland und UN-Generalsekretär Guterres plädieren für ein Treffen des Nahost-Quartetts.

Europäische Länder des UN-Sicherheitsrats haben ein Ende der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern gefordert. "Wir fordern alle Akteure dringend auf, Spannungen abzubauen, Gewalt zu beenden und äußerste Zurückhaltung zu zeigen", sagte der estnische UN-Botschafter Sven Jürgenson in einer Stellungnahme Estlands, Frankreichs, Irlands und Norwegens nach einer Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums in New York.

Die Länder verurteilten dabei die Raketenangriffe auf israelische Gebiete aus dem Gazastreifen sowie Israels Luftangriffe dort. Palästinensische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung in Israel seien "besorgniserregend und inakzeptabel". Trotz seines Rechts auf Selbstverteidigung müsse Israel aber maximale Zurückhaltung üben und das Völkerrecht beachten.

Dies gelte auch für die Situation in Ost-Jerusalem: "Wir fordern Israel auf, die Siedlungsaktivitäten, Zerstörungen und Vertreibungen, auch in Ost-Jerusalem, im Einklang mit seinen Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht einzustellen", hieß es.

Bisher keine gemeinsame Stellungnahme

Zuvor war die Dringlichkeitssitzung des 15-köpfigen Sicherheitsrates wegen einer Blockade der USA ohne eine gemeinsame Stellungnahme zu Ende gegangen. Bereits am Montag hatte sich der Rat nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen können. Die Vereinigten Staaten sind der engste Verbündete Israels.

Die US-Regierung rief unterdessen die Konfkliktparteien eindringlich zur Deeskalation auf. US-Außenminister Antony Blinken sagte in Washington, er habe den zuständigen Spitzendiplomaten Hady Amr darum gebeten, umgehend in die Region zu reisen und sich mit führenden Vertretern beider Seiten zu treffen. Amr werde auch im Namen von US-Präsident Joe Biden auf eine Deeskalation der Gewalt drängen.

Nahost-Quartett soll Arbeit aufnehmen

UN-Generalsekretär António Guterres und Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprachen sich für ein Treffen des Nahost-Quartetts aus. "Wir sind heute zu der gemeinsamen Auffassung gekommen, dass die dringendste Aufgabe in der Einberufung des Quartetts der internationalen Vermittler besteht", sagte Lawrow nach einem Treffen mit Guterres in Moskau.

Die Gruppe besteht aus den USA, Russland, den Vereinten Nationen und der EU. "Wir sind voll bereit, die Arbeit des Quartetts wieder aufzunehmen und zu einem Dialog zwischen den Seiten (...) beizutragen", sagte Guterres.

Die Vereinten Nationen unterstützten alle Schritte, die zu einer Deeskalation der Lage im Nahen Osten beitrügen. Die Einheit des UN-Sicherheitsrats sei ein sehr wichtiger Faktor für die Lösung der Situation.

Maas warnt vor schwerwiegendem Konflikt

Bundesaußenminister Heiko Maas hat vor einer Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern auf weitere Teile der Region gewarnt.

Maas bezeichnete den Abschuss von mehr als 1000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel im ZDF als absolut inakzeptabel und als Grundlage, dass Israel von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch mache. "All das wird, wenn es keine Deeskalation gibt, dazu führen, dass wir hier mit einer Gewaltspirale konfrontiert werden, die die ganze Region in einen tiefen Konflikt mit viel Gewalt stürzen kann, die weit über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus wirkt. Das muss unter allen Umständen vermieden werden."

Der SPD-Politiker verwies auf zahlreiche Versuche auf internationaler Bühne, auf die Konfliktparteien einzuwirken. Es werde in vielen Gesprächen nach Möglichkeiten gesucht, aus der Eskalationsspirale herauszukommen.

Seit Montagabend beschießen militante Palästinenser im Gazastreifen Israel mit Raketen. Israels Armee reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe.