London 14-Jähriger stirbt nach Attacke mit Schwert Stand: 30.04.2024 16:02 Uhr

Bei einem Angriff in London ist ein 14-jähriger Junge getötet worden. Weitere Menschen wurden verletzt. Laut aktuellem Ermittlungsstand gibt es keinen terroristischen Hintergrund für die Tat.

Die Polizei in London hat einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der mit einem Schwert mehrere Menschen angegriffen hat. Dabei verletzte er auch einen 14-Jährigen. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb jedoch an seinen Verletzungen.

Der Täter soll zuerst mit einem Fahrzeug in ein Haus gefahren sein und anschließend Menschen in der Nähe der U-Bahn-Station Hainault angegriffen haben. Auf Videoaufnahmen in britischen Medien war ein Mann in einem gelben Kapuzenpullover zu sehen, der ein langes Schwert oder Messer trug und sich in der Nähe von Häusern in der Gegend zu Fuß fortbewegte.

Der verletzte 14-jährige Junge sei mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, aber dort gestorben, sagte Chief Superintendent Stuart Bell von der Londoner Polizei am Dienstag. Zwei Polizisten hätten erhebliche Verletzungen erlitten und seien operiert worden. Sie seien aber vermutlich außer Lebensgefahr. Auch zwei weitere Menschen seien verletzt worden, aber nicht lebensgefährlich, sagte Bell.

Die Polizei geht davon aus, dass der Angriff kein gezielter Angriff war. Es handele sich zudem vermutlich nicht um eine Terrorattacke.