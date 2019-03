Nachdem US-Sonderermittler Mueller seinen Bericht zur Russland-Affäre übergeben hat, diskutiert Washington, wer das Papier lesen darf. Präsident Trump schweigt bislang zu dem Thema.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Eigentlich sind nur ein paar Papiere von einer Hand in die andere gewandert - so fasst ein Fernsehkommentator die wohl wichtigste Nachricht des Wochenendes zusammen. Es sind aber nicht irgendwelche Papiere, sondern es ist der Abschlussbericht des Sonderermittlers Robert Mueller, den er dem Justizminister übergab. Präsident Donald Trump hatte nicht damit gerechnet, dass der Bericht so schnell übergeben würde. Er hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Fast zwei Jahre lang hat Mueller ermittelt, ob es russische Einflussnahme auf den US-Wahlkampf 2016 gab und ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Team und Russland gab. Der US-Präsident hat immer und immer wieder über die Untersuchung geschimpft, sie als Hexenjagd bezeichnet - zuletzt wenige Stunden vor der Übergabe des Berichts.

Jan Philipp Burgard, ARD Washington, zum Inhalt des Berichts

tagesschau 01:00 Uhr, 23.03.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-519087~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wer darf den Bericht lesen?

Was genau in dem Papier steht, ist nicht bekannt. Ranghohe Politiker im Kongress werden möglicherweise schon am Wochenende eine Zusammenfassung der Inhalte von Justizminister William Barr bekommen.

Eine zentrale Forderung ist nach der Übergabe des Berichts immer wieder zu hören: Er solle öffentlich gemacht werden. Das will auch der Demokrat Adam Schiff, der Vorsitzende im Geheimdienst-Ausschuss des Repräsentantenhauses.

Keine weiteren Anklagen

Doch vorerst muss der Justizminister entscheiden, ob und was öffentlich gemacht wird. Eric Swalwell von den Demokraten sagt bei CNN, dass er im Hinblick auf den Abschlussbericht nur einer Person vertrauen will, nämlich dem Mann, der ihn geschrieben hat: Sonderermittler Mueller: "Ich weiß nicht, wie wir nur auf Mr. Barrs Wort vertrauen sollen, ob es Einschränkungen bei der Arbeit von Mueller gab. Ich denke, die Amerikaner werden es von Mueller selbst hören müssen."

US-Justizminister Barr will prüfen, welche Teile von dem Bericht dem Kongress zugänglich gemacht werden könnten.

Bisher ist nur durchgedrungen, dass der angesehene Sonderermittler offenbar keine weiteren Anklagen empfohlen hat. Damit sei aber längst nicht das Ende der Untersuchungen erreicht, meint die ehemalige Bundesanwältin Amy Jeffress: "Wir wissen, dass es weitere Ermittlungen gibt, die sie an andere Stellen weitergegeben haben. Ich glaube nicht, dass diese Untersuchungen völlig abgeschlossen sind, aber sie werden nichts mehr mit dem Kern, der russischen Wahleinmischung zu tun haben."

Schweigen vom Präsidenten

Im Zusammenhang mit Muellers Ermittlungen wurden bereits 34 Menschen angeklagt, darunter sechs ehemalige Berater oder Mitarbeiter Trumps. Von ihnen haben sich bereits fünf als schuldig bekannt, etwa Trumps ehemaliger Wahlkampfberater Paul Manafort.

Michael Caputo, ein früherer Wahlkampfhelfer des US-Präsidenten, ist zufrieden, dass Muellers Ermittlungen nun zu Ende gehen und stellt klar: "Die Leute sollen sehen, dass die Russen nichts mit dem Trump-Team zu tun hatten. Sie haben auf eigene Kappe die US-Wahlen beeinflusst. Es gab keine Zusammenarbeit mit Trump und seinem Team.

Der US-Präsident selbst gibt sich in den ersten Stunden nach der Übergabe des Berichts ungewöhnlich still, erwähnt das Thema nicht einmal. Die Frage ist, wie lange dieses Schweigen anhält.

Sonderermittler Mueller legt seinen Bericht vor

Martina Buttler, ARD Washington

23.03.2019 06:33 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. März 2019 um 09:35 Uhr.