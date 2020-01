Merkel in Istanbul Differenzen bleiben - trotz Annäherung

Bei ihrem Treffen hatten Kanzlerin Merkel und der türkische Präsident Erdogan viele strittige Punkte auf der Agenda. Im Umgang mit syrischen Flüchtlingen gab es eine Annäherung - beim Thema Libyen dagegen nicht.

Von Miriam Staber, ARD-Studio Istanbul

Zu Beginn des Treffens in Istanbul demonstrierten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Freundschaft und Harmonie: Bei der gemeinsamen Eröffnung des neuen Campus der türkisch-deutschen Universität fielen warme Worte. "Die türkisch-deutsche Universität ist ein Juwel in den Beziehungen unserer beiden Länder und ein Glück für unsere beiden Gesellschaften", sagte Merkel. Und Erdogan ergänzte: "Ich heiße meine liebe Freundin, die sehr geehrte deutsche Bundeskanzlerin Merkel, herzlich Willkommen in unserem Land."

Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul, zum Treffen von Merkel und Erdogan

tagesschau24 16:00 Uhr, 24.01.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-651261~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Mehrere Streitthemen

Beim Vier-Augen-Gespräch danach kamen dann aber gleich mehrere Streitthemen auf den Tisch. Zum Beispiel der Konflikt in Libyen. Erdogan sagte dazu: "Dass sich die Angriffe des Putschisten-Generals Chalifa Haftar und seiner Unterstützer in den letzten Tagen vermehrt haben, ist ein Zeichen dafür, dass er nicht für eine Einigung ist. Wir sind auf jeden Fall entschlossen, unsere libyschen Geschwister in diesen schwierigen Zeiten nicht alleine zu lassen."

Merkel hielt dagegen: "Es hat einzelne Verletzungen dieser Waffenruhe gegeben. Das ist unstrittig, aber insgesamt ist die Intensität der militärischen Aktion seit der Konferenz und auch schon vorher, als Russland und die Türkei diesen Waffenstillstand vereinbart haben, doch deutlich zurückgegangen." Der Schlagabtausch ging mehrmals hin und her.

Annäherung für Syrien

Bei anderen Themen gab es dagegen Übereinkünfte. So stellte Merkel Erdogan beispielsweise weitere finanzielle Hilfen der EU für syrische Flüchtlinge in Aussicht. Außerdem sicherte sie der Türkei zu, sie im Kampf gegen Schleuser mehr zu unterstützen und bei der Stärkung ihrer Küstenwache zu helfen. Auch wolle sie prüfen, ob Deutschland den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge in Nordsyrien finanziell fördern könne.

Aber Merkel und Erdogan hatten noch weitere schwierige Themen auf der Liste. "Wir haben im Zusammenhang mit den bilateralen Themen auch darüber gesprochen, dass wir daran weiter arbeiten wollen, dass die Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die nicht ausreisen können im Augenblick oder in Haft sind, dass man da Fall für Fall auch noch einmal drüber spricht, wie man hier vorankommen könnte", sagte Merkel. Nach offiziellen Angaben sitzen derzeit 59 Deutsche in türkischen Gefängnissen. Eineinhalb Stunden dauerte das Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan - die Streitpunkte sind dabei nicht weniger geworden.

Merkel besucht Erdogan in Istanbul

Miriam Staber, ARD Istanbul

24.01.2020 18:03 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.