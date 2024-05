liveblog Nahost-Krieg ++ Weitere Geisel für tot erklärt ++ Stand: 03.05.2024 03:43 Uhr

Laut der israelischen Regierung ist eine Geisel im Gazastreifen für tot erklärt worden. Demonstranten in Tel Aviv haben erneut die Freilassung der Geiseln gefordert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Eine mit dem Iran verbündete irakische Milizgruppe hat einem Insider zufolge mehrere Angriffe auf Israel mit Marschflugkörpern durchgeführt. Die Angriffe zielten demnach erstmals auf die israelische Stadt Tel Aviv. Israel hat bisher keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Die Islamische Widerstandsbewegung im Irak hat in den vergangenen sechs Monaten seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas Dutzende von Raketen- und Drohnenangriffe auf US-Streitkräfte im Irak und in Syrien sowie auf Ziele in Israel für sich beansprucht.

Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat ihren diesjährigen Preis für Pressefreiheit an alle palästinensischen Journalisten verliehen, die über den Krieg zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas im Gazastreifen berichten. Der Preis würdige "den Mut von Journalisten, die sich schwierigen und gefährlichen Umständen stellen", sagte UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay. Der Vorsitzende der aus Medienfachleuten bestehenden internationalen Jury, Mauricio Weibel, sagte: "In diesen Zeiten der Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit möchten wir den palästinensischen Journalisten, die unter so dramatischen Umständen über diese Krise berichten, eine starke Botschaft der Solidarität und Anerkennung zukommen lassen."

Demonstranten in Tel Aviv fordern Freilassung von Geiseln

Vor dem Hauptquartier des israelischen Militärs in Tel Aviv haben am Abend Dutzende Demonstranten ein Abkommen über die Freilassung der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln gefordert. Angehörige der Verschleppten hielten Bilder der Geiseln in die Höhe und zählten laut bis 209 - so viele Tage befinden sich die Geiseln bereits in der Gewalt der radikal-islamistischen Hamas und anderer Extremisten.

Die Hamas hatte am Donnerstag angekündigt, eine Delegation nach Kairo zu schicken, um dort Gespräche über eine Waffenruhe zu führen. Es war ein neues Zeichen des Fortschritts bei dem Bemühen internationaler Vermittler, eine Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe und der Freilassung der Geiseln anzubahnen. Nach israelischen Angaben befinden sich noch 100 der ehemals rund 250 Geiseln in der Gewalt der Hamas, außerdem die Überreste von mehr als 30 weiteren.

Ein seit dem 7. Oktober im Gazastreifen als Geisel gehaltener Israeli ist nach Angaben der israelischen Regierung für tot erklärt worden. Es sei bestätigt worden, dass Dror Or ermordet worden sei, teilte die israelische Regierung im Onlinedienst X, ehemals Twitter, mit. Der Kibbuz Be'eri, in dem der Mann gelebt hatte, erklärte, der 49-Jährige sei getötet worden. Be'eri ist einer der Kibbuze, die am schwersten von dem beispiellosen Großangriff der radikal-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober getroffen wurden.

Die türkische Regierung hat bestätigt, dass sie alle Exporte und Importe nach und aus Israel ausgesetzt hat. Die Hamas schickt nach eigenen Angaben eine Delegation für weitere Verhandlungen nach Ägypten. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.