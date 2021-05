Demokratischen Republik Kongo Tausende fliehen nach Vulkanausbruch

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist der Vulkan Mount Nyiragongo nahe der Millionenstadt Goma ausgebrochen. Tausende Menschen sind auf der Flucht, die Regierung setzte einen Evakuierungsplan in Kraft.

Nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo sind Tausende Menschen aus der Millionenstadt Goma auf der Flucht. Die Eruption hatte bei vielen Bewohnern der afrikanischen Stadt zu Panik geführt. Zum Teil flohen sie in Richtung der Grenze zum nahe gelegenen Ruanda. Die Behörden in Ruanda öffneten inzwischen die Grenze und ließen die Menschen passieren, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtete.

"Jetzt fließt die Lava auf das Stadtzentrum zu, ähnlich wie beim Ausbruch im Jahr 2002", sagte der Vulkanologe Dario Tedesco der Nachrichtenagentur Reuters. Damals starben 250 Menschen und etwa 120.000 wurden obdachlos. Die Lavamassen sollen bereits den Flughafen der Stadt erreicht haben. Es sei ungewiss, ob die Lavamassen bis zur Innenstadt vordringen oder vorher stoppen könnten, sagte Vulkanologe Tedesco. Es öffneten sich neue Spalten im Vulkan.

Die Behörden setzten nach der Eruption des Vulkans Nyiragong einen Evakuierungsplan in Kraft. Bild: REUTERS

Regierung setzt Evakuierungsplan in Kraft

Goma mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern liegt nahe des Vulkans Nyiragongo, der erstmals seit knapp 20 Jahren wieder ausgebrochen ist. Die Behörden setzten einen Evakuierungsplan für die Stadt in Kraft. Er sei aktiviert worden, schrieb Regierungssprecher Patrick Muyaya auf Twitter.

Der Nyiragongo gehört zu den weltweit aktivsten Vulkanen. Die Vulkan-Observatorim in Goma hatte am 10. Mai erhöhte seismische Aktivität am Nyiragongo festgestellt.